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"Укрзализныця" приостанавливает сообщение с Кропивницким до 15 июня

С 30 мая по 15 июня будет проходить ремонт транспортного путепровода.

"Укрзализныця" приостанавливает сообщение с Кропивницким до 15 июня
Фото: Александр Рудоманов

С 30 мая по 15 июня из-за строительства транспортного путепровода приостанавливается железнодорожное сообщение с Кропивницким.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Отмечается, чтоменяется расписание и маршрут следования некоторых пассажирских поездов, которые ранее проходили через Кропивницкий. В частности, изменения затронут поезда на участке Знаменка - Помошная.

По измененному маршруту и расписанию в обход Кропивницкого будут курсировать следующие поезда: № 120/119 Запорожье - Львов, № 053/054 Днепр - Одесса, № 007/008 Харьков - Одесса, № 790/789 Киев - Кременчуг, № 091/092 Одесса - Константиновка, № 59/60 Харьков - Одесса.

"УЗ призывает пассажиров, которые до 6 мая включительно оформили проездные документы на указанные поезда, проверить свои билеты. В случае отказа от поездки до отправления поезда эти пассажиры могут вернуть проездные документы «по вине железной дороги» в билетных кассах", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2016 года УЗ запустила новый поезд "Интерсити" по маршруту Киев - Кропивницкий.

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