Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?

Неискушенным гражданам всё это может показаться странным. Однако неожиданного в этом нет. Наружу вышел конфликт, который зрел внутри ПЦУ буквально с момента ее создания. Точнее, этот конфликт зародился еще до того, как была создана ПЦУ. В каком-то смысле мы наблюдаем проблему, которая была буквально вплетена в ткань создаваемой ПЦУ. И все, кто имел отношение к процессу создания ПЦУ, не могли не понимать, что рано или поздно этот конфликт выйдет наружу. Потому, чтобы заглянуть «в корень» проблемы, нужно вспомнить события недавнего прошлого.

На минувшей неделе церковная жизнь принесла резонансную новость. Патриарх Филарет прямо заявил о том, что Киевский патриархат, который с 15 декабря минувшего года считался самораспустившимся, все еще продолжает существовать. Как выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

«Проблема Филарета»

Осенью 2018 г. в Киев прибыли два экзарха Константинопольского патриарха. Путешествуя по епархиям и кулуарно общаясь с епископами разных юрисдикций, они старались вникнуть в церковную ситуацию в Украине и подготовить условия для создания ПЦУ. Хотя деятельность экзархов была принципиально непубличной, все же из кругов, близких как к руководству УПЦ КП, так и к Администрации Президента, просачивалась информация, что одним из центральных вопросов, решение которого пытаются найти эмиссары патриарха Варфоломея, является «проблема Филарета».

Фото: пресс-служба президента

Еще в 1997 г. Московский патриархат наложил анафему на «бывшего Киевского митрополита Филарета». И хотя Константинопольский патриарх Варфоломей не заявлял о прямой рецепции этого акта, все же он неоднократно делал заявления, которые и в Киеве, и в Москве интерпретировали как фактическое признание наказаний, наложенных на Филарета. Ни иерархи Константинопольского патриархата, ни епископы других Православных Церквей мира не имели общения с патриархом Филаретом, отказываясь сослужить не только с ним лично, но и с епископами и священниками возглавлявшегося им Киевского патриархата.

В результате за последние двадцать с лишним лет в мировом православии глубоко укоренился негативный имидж патриарха Филарета. В общении с иерархами разных Поместных Церквей мне неоднократно приходилось слышать типичное мнение: «Мы не против автокефалии Украинской Церкви, но только не во главе с Филаретом». Потому неудивительно, что и патриарх Варфоломей считал крайне нежелательной перспективой избрание патриарха Филарета главой создаваемой в Украине новой церковной структуры.

В сентябре 2018 г. среди лиц, имеющих отношение к принятию решений в Константинопольском патриархате, не было единства в отношении того, как решить «проблему Филарета»? Вариантов было не так много. Первый – это удовлетворить стремление самого патриарха Филарета, то есть выдать ему Томос об автокефалии, и тем самым признать его главой новосозданной Церкви. Но этот вариант был отброшен практически с самого начала. К структуре, возглавляемой Филаретом, едва ли захотели бы присоединиться епископы и священники УАПЦ, не говоря уж о «проавтокефальном» крыле УПЦ (МП).

Второй вариант предполагал принятие Филарета в общение с Константинопольским патриархатом через процедуру покаяния. Епископы же, которые получили свой сан в УПЦ КП и УАПЦ, должны были быть приняты либо через новые рукоположения, либо, как минимум, через определенный обряд «восполнения» совершенных ранее рукоположений. Что касается епископов УПЦ (МП), которые выразили бы желание войти в создаваемую новую структуру, то они могли к ней присоединиться без всяких специальных обрядов. Именно к такому сценарию, насколько мне известно, склонялись экзархи, изучившие украинскую ситуацию изнутри. Такая схема, с одной стороны, означала бы установление «на входе» в ПЦУ определенного «сита», через которое, возможно, согласились бы пройти не все иерархи УПЦ КП и УАПЦ. Но, с другой стороны, это в перспективе означало бы существенное облегчение процесса признания новой структуры со стороны других Поместных Церквей. Этот сценарий предполагал, что во главе создаваемой ПЦУ должен стать не Филарет, а другой иерарх, который не воспринимается в мировом православии как «родоначальник раскола». В идеале в роли предстоятеля видели кого-то из иерархов УПЦ (МП), к полномочиям которого нельзя было бы высказать претензий.

Фото: facebook/Патріарх Філарет

Третий вариант решения проблемы предполагал принятие в состав новой структуры всех желающих епископов из УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ (КП) без процедуры покаяния и без каких-либо повторных рукоположений. Этот вариант защищали некоторые влиятельные иерархи Константинопольского патриархата. Они считали, что нужно максимально облегчить иерархам УПЦ КП и УАПЦ вхождение в каноническое общение с Константинополем. Впрочем, и при таком подходе предполагалось, что патриарх Филарет будет удален от активного церковного служения, а новым предстоятелем станет другой иерарх, у которого нет столь негативной репутационной истории.

Победила третья точка зрения. 11 октября 2018 г. Синод Константинопольского патриархата принял в общение всех епископов УПЦ КП и УАПЦ без принесения ими покаяния и без повторения над ними рукоположений. Как мы уже знаем, это решение вызвало не только вполне прогнозируемую жесткую реакцию Русской Православной Церкви, но и заметно осложнило для новосозданной ПЦУ процесс ее признания в мировом православии.

Митрополит Епифаний недавно сознался , что в ПЦУ ожидали, что признание от большинства Поместных Православных Церквей мира будет получено в течение трех месяцев после издания Томоса. Однако минуло уже четыре месяца, а ни одна из Поместных Церквей не признала ПЦУ. Более того, несколько Поместных Церквей прямо заявили о том, что признание задним числом рукоположений, совершенных в расколе, было ошибкой патриарха Варфоломея. На это, например, указал авторитетный в мировом православии иерарх Албанский архиепископ Анастасий (Янулатос) , который написал специальное обширное письмо патриарху Варфоломею. На проблему принятия иерархов УПЦ КП в сущем сане указал и Священный Синод Кипрской Церкви.

Заметим, что Константинопольский патриархат, принимая эти решения, опирался на некоторые прецеденты. В частности, в 1998 г. на Соборе предстоятелей и представителей Поместных Церквей в Софии (Болгария) именно по такой схеме были приняты в общение болгарские иерархи, которые с 1992 г. находились в расколе. Глава «альтернативной» болгарской иерархии патриарх Пимен (Энев) тогда сложил с себя патриаршие полномочия и был принят в общение как «бывший митрополит Неврокопский» (такой титул он носил до того, как в 1996 г. был избран патриархом). После этого он жил на покое, никак не участвуя в церковном управлении. Можно думать, что и в октябре 2018 г., принимая решение о реабилитации «бывшего Киевского митрополита Филарета», патриарх Варфоломей предполагал, что Филарет уйдет на покой, освободив в церковном руководстве место для молодого поколения украинских епископов. Тем самым «проблема Филарета» должна была уйти в историю.

Фото: day.kyiv.ua

«Токсичная» фигура

Однако уже во второй половине октября 2018 г. стало ясно, что проблема не решена. Патриарх Филарет недвусмысленно заявил, что «был, есть и остается патриархом». Это крайне осложнило созыв собора, на котором должна была быть создана новая церковь. Чтобы вывести ситуацию из тупика, в ноябре в Киев прилетел личный представитель патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил, который в общении с Филаретом недвусмысленно дал понять, что получение Томоса об автокефалии возможно только на условии письменного отказа его (Филарета) от претензий на статус предстоятеля в новосоздаваемой церкви. Патриарх Филарет вынужден был подписать соответствующую бумагу , хотя и внес в нее пожелание, чтобы главой новой структуры стал митрополит Епифаний. Более того, 13 декабря 2018 г. патриарх Филарет созвал собор епископов УПЦ КП, на котором потребовал, чтобы митрополит Епифаний был признан единым кандидатом от Киевского патриархата в предстоятели создаваемой новой церкви . Хотя большинством голосов такое решение было принято, все же против него тогда открыто выступили не менее десятка епископов УПЦ КП.

Как мы теперь знаем, 15 декабря 2018 г. перед открытием объединительного собора в храме Софии Киевской по требованию все того же митрополита Эммануила должно было быть принято официальное решение о самороспуске УПЦ КП. Патриарх Филарет до последнего на это не соглашался, требуя гарантий, что предстоятелем ПЦУ будет избран именно митрополит Епифаний. Как рассказывают участники собора, лишь после того как лично Петр Порошенко уговорил конкурировавшего с Епифанием митрополита Михаила (Зинкевича) снять свою кандидатуру с выборов, патриарх Филарет подписал решение о самороспуске УПЦ КП.

Уже тогда было понятно, какую схему управления в создаваемой ПЦУ видел в будущем патриарх Филарет. Митрополит Епифаний должен был стать предстоятелем «для внешнего мира», но внутри ПЦУ власть должен был сохранить именно он – патриарх Филарет. Но такая схема, прежде всего, не устраивала епископов УАПЦ и УПЦ (МП), которые решили войти в состав новосозданной структуры. Подчиняться власти Филарета никто из них не планировал. Такая схема не соответствовала и ожиданиям Константинополя (ведь патриарху Варфоломею предстояло вести непростые переговоры с другими Поместными Церквами о признании ПЦУ, и сохранение за патриархом Филаретом властных полномочий могло бы заметно усложнить переговорный процесс). В конечном итоге это создавало и очевидные проблемы для самого митрополита Епифания, который хотел стать реальным, а не бутафорским предстоятелем.

Фото: Макс Требухов

Тем не менее, в декабре никто не хотел обострять отношения с патриархом Филаретом, поскольку на кону было проведение собора и получение Томоса. Именно поэтому собор, состоявшийся 15 декабря, никак не прояснил новый статус патриарха Филарета. После собора в ПЦУ заявили, что Филарет отныне является «почетным патриархом», но что именно означает это словосочетание, понять было трудно. Ведь такой статус не оговорен в уставе ПЦУ, принятом 15 декабря.

6 января 2019 г. патриарх Филарет не присутствовал на официальной церемонии вручения Томоса в Стамбуле. «Почетный патриарх» не присутствовал и на интронизации митрополита Епифания, которая состоялась в Киеве 3 февраля. После получения Томоса митрополит Епифаний ни разу не совершал богослужений вместе с патриархом Филаретом. Не вызывает сомнений, что в этом он исполнял негласные указания патриарха Варфоломея. Любопытно, что за все эти месяцы с патриархом Филаретом не сослужил и никто из иерархов Константинопольского патриархата. На языке церковной дипломатии это означает, что патриарх Филарет, несмотря на то, что Константинополь принял решение о его канонической реабилитации, остается крайне «токсичной» фигурой, от общения с которой по-прежнему воздерживаются иерархи Вселенского патриархата.

Попытка «приручения» и поиски реванша

Однако, несмотря на всё это, патриарх Филарет продолжает жить прежней жизнью. Он ведет прием в своей резиденции на улице Пушкинской и издает указы на бланках самораспустившегося Киевского патриархата. Синод ПЦУ на своем первом заседании 5 февраля 2019 г. неожиданно подтвердил, что патриарх Филарет сохраняет за собой статус правящего епископа и руководит всеми теми киевскими приходами, которые были в его подчинении до 15 декабря 2018 г. Тем не менее, окончательной ясности в проблему распределения полномочий между патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием Синод не внес.

Вполне очевидно, что и руководство ПЦУ, и государственная власть после получения Томоса предпочли пойти по пути «приручения Филарета». Было решено насколько возможно удовлетворить аппетиты бывшего главы УПЦ КП и тем самым его «приручить». Решение Синода от 5 февраля об оставлении в подчинении «почетного патриарха» киевских храмов лежит как раз в русле этой тактики. Государство со своей стороны приняло решение о присвоении Филарету звания Героя Украины и проведении масштабных торжеств в связи с его 90-летием.

Фото: пресс-служба президента

Однако, как мы видим, тактика «приручения» оказалась провальной. Патриарх Филарет не отказался от стремления сохранить за собой реальную власть в ПЦУ. Сначала в кулуарах, а теперь уже и публично он озвучил ясную программу реванша, которая должна привести к существенным переменам в жизни ПЦУ.

На минувшей неделе патриарх Филарет разослал бывшим епископам УПЦ КП письмо, в котором пригласил их собраться в Киеве во Владимирском соборе 14 мая в день памяти священномученика Макария (его мощи находятся в соборе) для совместного богослужения и «братского общения». Пикантность ситуации заключается в том, что митрополит Епифаний такого приглашения не получил. И лишь после того, как эти письма стали обсуждать в СМИ и в соцсетях, а митрополит Епифаний прямо заявил, что возвращение назад (в Киевский патриархат) уже невозможно, патриарх Филарет направил подобное приглашение и ему.

Внешне это выглядит как рядовое приглашение на традиционный праздник, который всегда торжественно отмечался во Владимирском соборе. Но на самом деле эти письма являются лишь верхушкой айсберга.

В публичных высказываний патриарха Филарета последних недель можно видеть вполне ясную программу действий, которую он теперь пытается реализовать. Прежде всего, он прямо и недвусмысленно заявил о том, что его не устраивает действующий устав ПЦУ, который, по его мнению, был навязан греками. Главный пункт устава, вызывающий недовольство Филарета – это ротационный принцип формирования Синода.

Фото: Макс Требухов

Здесь следует пояснить, что в Киевском патриархате Синод формировался иначе. Там основу Синода составляли его постоянные члены. Именно они и оказывали решающее влияние на принятие ключевых решений. Меньшинство же Синода составляли временные члены, которые менялись каждые полгода и особого влияния на принятие решений не оказывали. Эта схема была заимствована патриархом Филаретом из практики Русской Православной Церкви. В Москве такой принцип формирования Синода действует и сегодня. По новому же уставу в ПЦУ все члены Синода кроме предстоятеля подлежат постоянной ротации (половина состава Синода меняется раз в полгода, полномочия членов Синода действуют лишь в течение одного года). Институт постоянных членов Синода по этому уставу полностью упраздняется. Лишь на переходный период в Синоде ПЦУ присутствуют три постоянных члена, но они составляют меньшинство и потому не могут полностью контролировать принятие решений.

Такая конфигурация Синода подрывает «монархию» главы Церкви, делая его, скорее, модератором на синодальных заседаниях. Кстати, второе заседание Синода ПЦУ, которое состоялось 4 марта, ясно показало, что отныне Синод уже неподконтролен Филарету. Как говорят люди, близкие к руководству ПЦУ, на этом заседании между членами Синода разгорелся спор о том, какой статус имеет в ПЦУ митрополит Александр (Драбинко). Патриарх Филарет настаивал на том, что митрополит Александр является викарным епископом Киевской митрополии и должен руководить в Киеве лишь одним приходом. Тем не менее, Синод не согласился с патриархом и дал митрополиту Александру статус епархиального архиерея с правом руководить теми приходами УПЦ (МП) в Киеве и в Киевской области, которые пожелают перейти в ПЦУ.

Это показало, что патриарх Филарет утратил контроль над Синодом. Вскоре после этого он и начал призывать вернуться к той модели работы Синода, которая ранее существовала в УПЦ КП. Но для реализации этого замысла необходимо пересмотреть устав ПЦУ, а для этого необходимо созвать собор епископов. Но созыв собора возможен либо по решению предстоятеля (то есть митрополита Епифания), либо по решению Синода ПЦУ, либо по желанию не менее третьей части епископов ПЦУ. Понятно, что рассчитывать в этом на митрополита Епифания или на Синод «почетный патриарх» не может, поэтому он решил пойти по пути активизации епископата. Именно для этой цели он и пытается собрать 14 мая в Киеве как можно больше епископов «для братского общения». По замыслу Филарета, он проведет с собравшимися в Киев епископами неофициальные консультации, чтобы заручиться их поддержкой в созыве собора, на котором и должен состояться реванш.

Фото: pomisna.info Заседание Синода ПЦУ, 11 февраля 2019

Тут следует подчеркнуть, что предлагаемые патриархом Филаретом изменения к уставу могут иметь крайне тяжелые последствия для ПЦУ. Дело в том, что принцип формирования Синода заложен в самом Томосе об автокефалии ПЦУ. Собор хотя и может вносить в устав изменения, но только такие, которые не вступают в противоречие с Томосом. Если же в устав будут внесены положения, продвигаемые патриархом Филаретом, это будет означать отступление ПЦУ от положений Томоса. Это приведет к осложнению взаимоотношений между ПЦУ и Константинополем. Учитывая, что в настоящее время Константинопольский патриарх является главным лоббистом интересов ПЦУ в мировом православии, ссора с ним совершенно не нужна митрополиту Епифанию. Но патриарх Филарет, похоже, внутренне готов к такому конфликту.

Возникает закономерный вопрос: кто же из епископов ПЦУ готов поддержать патриарха Филарета? На данный момент прямую поддержку ему высказал лишь Белгородский митрополит Иоасаф, который имеет епархию на территории России и ранее был постоянным членом Синода УПЦ КП. Из общения с людьми, близкими к руководству ПЦУ, можно заключить, что в целом зарубежные епископы бывшей УПЦ КП склоняются к поддержке патриарха Филарета. К настоящему времени в состав ПЦУ все еще входят несколько десятков общин, находящихся за пределами Украины. Как мы уже отмечали , по букве Томоса они должны перейти в подчинение Константинопольскому патриархату. Однако большинство этих общин желают сохранить связь с ПЦУ. При этом митрополит Епифаний настроен выполнить требование Томоса и найти бесконфликтный механизм перехода этих общин в состав Вселенского патриархата. Но патриарх Филарет выступает за сохранение зарубежных приходов в составе ПЦУ. И это еще одна из точек напряжения между патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием.

Еще одна фигура, которая в нынешней ситуации может оказать поддержку патриарху Филарету – это Луцкий митрополит Михаил (Зинкевич). 15 декабря он был одним из претендентов на пост предстоятеля, однако снял свою кандидатуру под давлением и патриарха Филарета, и президента Петра Порошенко. Митрополит Михаил, очевидно, надеялся войти в первый состав Синода ПЦУ, однако эта надежда не сбылась. И потому сегодня он находится в фактической оппозиции к митрополиту Епифанию. Насколько нам известно, митрополит Михаил поддерживает идею созыва собора ПЦУ, надеясь добиться на нем, как минимум, пересмотра решений о составе Синода. Это делает его тактическим союзником патриарха Филарета. Однако здесь возможен лишь временный альянс. Митрополит Михаил никак не заинтересован в усилении патриарха Филарета, поскольку имеет свои собственные амбиции.

Фото: Таблоїд Волині Митрополит Михаил (Зинкевич)

Сейчас трудно спрогнозировать, кто из епископов решит откликнуться на приглашение Филарета и поддержать его стремление к реваншу. При этом в Киеве «почетный патриарх» опирается на поддержку нескольких влиятельных священников, которые имеют заметный вес и определенные связи в политических кругах. Среди них наиболее заметен настоятель Владимирского собора протоиерей Борис Табачек, который старается сохранить свой статус в новых условиях. Понятно, что в случае ухода патриарха Филарета на покой он рискует утратить настоятельское место во Владимирском соборе.

Выборы и ПЦУ

Несмотря на то, что патриарх Филарет буквально с января высказывал недовольство сложившимся после вручения Томоса положением вещей, все же к активным действиям он решил перейти лишь в начале мая. Этому есть вполне очевидное объяснение. Здесь ключевую роль сыграла президентская кампания. Понятно, что команда Петра Порошенко рассматривала получение Томоса исключительно в электоральной перспективе. И неудивительно, что ПЦУ была задействована в предвыборной кампании. При этом патриарх Филарет оказал недвусмысленную поддержку другому кандидату – Юлии Тимошенко. 22 января он неожиданно пришел на официальное выдвижение ее кандидатом в президенты. В окружении Филарета говорили, что он рассчитывает на победу Юлии Владимировны в надежде на то, что это позволит скорректировать политику прежней власти и даст возможность «почетному патриарху» получить реальную власть в ПЦУ.

Однако результаты выборов оказались иными. Тем не менее, победу Владимира Зеленского и закономерное ослабление все еще действующего президента патриарх Филарет воспринял как удобный момент для реализации своих планов. Созыв епископов в Киев 14 мая по замыслу «почетного патриарха» должен стать первым шагом в этом направлении.

Перспектива полноценного возрождения Киевского патриархата и возвращение патриарха Филарета к церковному управлению уже вызвала негативную реакцию в Константинопольском патриархате. Как рассказал журналистам глава Департамента по делам национальностей и религий Министерства культуры Андрей Юраш, патриарх Варфоломей в беседе с ним 6 мая прямо сказал, что «к тем, кто будет учинять раскол, будут применены средства церковного наказания».

Фото: EPA/UPG Вселенский патриарх Варфоломей

Для ПЦУ какие-то громкие демарши со стороны патриарха Филарета являются весьма серьезной угрозой. 18 апреля на Кипре состоялась встреча Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского патриархов и Кипрского архиепископа. Патриархи решили делегировать Кипрскому архиепископу Хризостому II полномочия посредника в деле преодоления кризиса, сложившегося в мировом православии после издания Томоса об автокефалии Церкви в Украине. Предполагается, что в ближайшее время архиепископ Хризостом будет проводить консультации с главами других Поместных Церквей. И в этой ситуации конфликт внутри ПЦУ крайне невыгоден ни патриарху Варфоломею, ни митрополиту Епифанию.

Перспектива «вытеснения»

Пока что мы видим лишь медийную активность в ответ на попытки патриарха Филарета провести 14 мая смотр своих сторонников. Но что планирует делать в этой ситуации митрополит Епифаний? Пока что он публично подчеркнул свое уважение к Филарету и аккуратно высказался о недопустимости возврата назад (то есть, в непризнанный Киевский патриархат). Вполне очевидно, что решение о том, как действовать дальше, он будет принимать в зависимости от того, что произойдет 14 мая. Если патриарх Филарет действительно мобилизует своих сторонников и перейдет к каким-то активным действиям, то митрополит Епифаний и возглавляемый им Синод будут вынуждены принять жесткие решения. Образно говоря, от схемы «прирученный патриарх» ПЦУ может перейти к схеме «вытесненный патриарх».

25 мая отмечается память святого Епифания Кипрского. В этот день митрополит Епифаний празднует свои именины. Понятно, что в этот день в Киев соберется значительное количество епископов ПЦУ. Это может стать удобным поводом для проведения либо Синода ПЦУ, либо даже Собора епископов. Именно там и могут прозвучать решения, касающиеся патриарха Филарета (в том случае, если конфликт не будет преодолен).

Если митрополит Епифаний все же решится инициировать решение об отправке патриарха Филарета на покой, то едва ли «почетный патриарх» подчиниться такому решению. Его действия показывают, что в ответ он, скорее всего, заявит о реанимации Киевского патриархата под своим руководством. А это будет уже означать его отделение от ПЦУ и фактически еще один церковный раскол в Украине. При чем в этой ситуации недавно реабилитированный Константинополем «бывший Киевский митрополит Филарет» рискует вновь попасть под церковное осуждение. Но на этот раз это осуждение может прозвучать уже из уст патриарха Варфоломея…