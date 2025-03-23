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На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"

Він навчав військових тактичної медицини, їздив на ротації та евакуював поранених.

На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Олександр Олійник
Фото: Госпітальєри

19 березня на фронті загинув госпітальєр, інструктор навчального центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Боґуш".

Про це повідомив медичний Добровольчий Батальйон "Госпітальєри".

"У 2023 році Сашко став частиною нашої команди, навчав військових тактичної медицини, їздив на ротації та евакуював поранених. Сашко долучився до війська, захищав свободу і незалежність України, рятував життя побратимів та навчав цьому інших. Загинув, виконуючи службові обовʼязки", - йдеться в повідомленні.

Олександр післ вишколу приєднався до Госпітальєрів, виїжджав на ротації, де рятував військових. Згодом і сам долучився до Збройних Сил.

Попрощатися та вшанувати памʼять Олександра можна буде 25 березня, о 13:00 на Байковому кладовищі.

Допомогти родині можна за посиланням.

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