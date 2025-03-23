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Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині

Поранено жінку, вона у тяжкому стані.

Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині

Орієнтовно о 15:00 російські війська вкрили вогнем Комишани Херсонської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Внаслідок обстрілу 52-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення живота. 

Нині потерпілий ‒ у лікарні. Медики оцінюють його стан як тяжкий.

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Сьогодні російська армія атакувала з артилерії село Інгулець в Херсонській області. Внаслідок удару постраждала 76-річна жителька. В неї ‒ вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, забійна рана голови.

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