Російська армія обстріляла з артилерії Інгулець на Херсонщині

У неділю, 23 березня, російська армія атакувала з артилерії село Інгулець в Херсонській області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок удару постраждала 76-річна жителька. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, забійна рана голови", — ідеться у повідомленні.
Бригада "екстренки" доправила жінку до лікарні для надання меддопомоги.
- Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 40 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали троє цивільних.