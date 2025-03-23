Російська армія обстріляла з артилерії Інгулець на Херсонщині

У неділю, 23 березня, російська армія атакувала з артилерії село Інгулець в Херсонській області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок удару постраждала 76-річна жителька. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, забійна рана голови", — ідеться у повідомленні.

Бригада "екстренки" доправила жінку до лікарні для надання меддопомоги.