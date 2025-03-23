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Російська армія обстріляла з артилерії Інгулець на Херсонщині

Поранень зазнала літня жінка.

Російська армія обстріляла з артилерії Інгулець на Херсонщині

У неділю, 23 березня, російська армія атакувала з артилерії село Інгулець в Херсонській області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок удару постраждала 76-річна жителька. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, забійна рана голови", — ідеться у повідомленні. 

Бригада "екстренки" доправила жінку до лікарні для надання меддопомоги.

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