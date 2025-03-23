Через ворожі обстріли на Херсонщині постраждали троє людей

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 40 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали троє цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки.

Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі, поцілили по фермерському господарству.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.