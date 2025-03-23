Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
ГоловнаСуспільствоВійна

Через ворожі обстріли на Херсонщині постраждали троє людей

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Через ворожі обстріли на Херсонщині постраждали троє людей
На Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок
Фото: ДСНС

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 40 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали троє цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 22 приватні будинки. 

Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі, поцілили по фермерському господарству.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

  • Армія РФ 22 березня атакувала безпілотником Антонівку у передмісті Херсона. Унаслідок атаки поранень зазнав чоловік.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies