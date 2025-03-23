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Уночі Київ зазнав масованої атаки дронів. Є влучання уламків в будинки, жертви і поранені

Дрони пошкодили будинки, офіси, авто. 

Уночі Київ зазнав масованої атаки дронів. Є влучання уламків в будинки, жертви і поранені
Росіяни масовано атакували Київ дронами
Фото: ДСНС Києва в Telegram

Цієї ночі російська армія масовано атакувала столиці України дронами. Є влучання уламків у житловий багатоповерховий будинок в Дніпровському районі. Там горіли верхні поверхи, повідомив голова КМДА Віталій Кличко. У тому ж районі уламки пошкодили заклад харчування. 

За даними поліції станом на ранок, загинули троє людей, зокрема дитина. Поранені ще вісім киян.

Наслідки атаки
Фото: Поліція Києва в Facebook
Наслідки атаки

"Внаслідок атаки ворога восьмеро осіб отримало різні травми, ще троє загинуло. Серед загиблих 5-річна дитина", – розповіли правоохоронці. 

Рятувальники розповіли, що там у дев'ятиповерховому будинку Дніпровського району горіли близько 100 кв. метрів. Загинули жінка і дитина, 27 людей евакуювали.

За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир. 

У Голосіївському районі уламки впали у промзону. Била пожежа офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.

У Подільському – уламки впали на багатоповерхівку. Загоряння було на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі. Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.

Поранений чоловік
Фото: ДСНС України в Telegram
Поранений чоловік

Тривога в столиці тривала декілька годин: з 20:39 до 01:52.

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