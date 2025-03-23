Уночі Київ зазнав масованої атаки дронів. Є влучання уламків в будинки, жертви і поранені

Цієї ночі російська армія масовано атакувала столиці України дронами. Є влучання уламків у житловий багатоповерховий будинок в Дніпровському районі. Там горіли верхні поверхи, повідомив голова КМДА Віталій Кличко. У тому ж районі уламки пошкодили заклад харчування.
За даними поліції станом на ранок, загинули троє людей, зокрема дитина. Поранені ще вісім киян.
"Внаслідок атаки ворога восьмеро осіб отримало різні травми, ще троє загинуло. Серед загиблих 5-річна дитина", – розповіли правоохоронці.
Рятувальники розповіли, що там у дев'ятиповерховому будинку Дніпровського району горіли близько 100 кв. метрів. Загинули жінка і дитина, 27 людей евакуювали.
За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.
У Голосіївському районі уламки впали у промзону. Била пожежа офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.
У Подільському – уламки впали на багатоповерхівку. Загоряння було на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.
Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі. Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.
Тривога в столиці тривала декілька годин: з 20:39 до 01:52.