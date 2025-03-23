Уночі Київ зазнав масованої атаки дронів. Є влучання уламків в будинки, жертви і поранені

Цієї ночі російська армія масовано атакувала столиці України дронами. Є влучання уламків у житловий багатоповерховий будинок в Дніпровському районі. Там горіли верхні поверхи, повідомив голова КМДА Віталій Кличко. У тому ж районі уламки пошкодили заклад харчування.

За даними поліції станом на ранок, загинули троє людей, зокрема дитина. Поранені ще вісім киян.

Фото: Поліція Києва в Facebook Наслідки атаки

"Внаслідок атаки ворога восьмеро осіб отримало різні травми, ще троє загинуло. Серед загиблих 5-річна дитина", – розповіли правоохоронці.

Рятувальники розповіли, що там у дев'ятиповерховому будинку Дніпровського району горіли близько 100 кв. метрів. Загинули жінка і дитина, 27 людей евакуювали.

За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.

У Голосіївському районі уламки впали у промзону. Била пожежа офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.

У Подільському – уламки впали на багатоповерхівку. Загоряння було на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі. Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.

Фото: ДСНС України в Telegram Поранений чоловік

Тривога в столиці тривала декілька годин: з 20:39 до 01:52.