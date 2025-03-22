Зокрема, глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Також на Харківщині президент відвідав командний пункт ОТУ «Харків» і заслухав доповідь командувача.

У Харкові президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету, повідомляє Офіс президента.

Глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова. Також участь взяли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Павло Паліса.

Учасники наради обговорили ситуацію на фронті й обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському, а також перебіг операції в Курській області.

Окрему увагу приділили підготовці до зустрічі з американською делегацією, яка відбудеться в Саудівській Аравії завтра, 23 березня.

На Харківщині президент відвідав командний пункт ОТУ «Харків» і заслухав доповідь командувача.

За словами Віктора Солімчука, російські окупанти не полишають спроб розширити плацдарми на півночі Харківської області. Він доповів про маневри ворога, штурмові дії, обсяг сил і засобів, а також про результати ОТУ «Харків» за останні місяці, завдані втрати та подальші завдання щодо звільнення українських міст і сіл.

Окремо обговорили тактику боротьби з різними типами російських дронів, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів. Також командувач доповів про зусилля для захисту цивільних жителів Харкова й області від БпЛА.

Президент подякував воїнам за службу заради України та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

Також Зеленський відвідав командний пункт 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія», що виконує завдання зі звільнення Харківської області.

Президент заслухав доповідь командира бригади Ігоря Оболенського щодо актуальної обстановки в смузі відповідальності його підрозділу.

Зеленський ознайомився із цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила бригада.

Глава держави поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України й усіх наших людей. Президент відзначив воїнів державними нагородами, зокрема орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і медалями.