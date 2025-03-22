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На Харківщині російська армія поранила трьох цивільних

Одна із поранених знаходиться у важкому стані. 

На Харківщині російська армія поранила трьох цивільних
Фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні увечері росіяни поранили трьох цивільних на Харківщині. Одна жінка знаходиться у важкому стані.

Про це повідомив начальник Харківької ОВА Олег Синєгубов. 

"Окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення Харківщини.Увечері ворог здійснив обстріл с. Олександрівка, Золочівського району", – написав він у телеграмі. 

Синєгубов зазначив, що поки що відомо про поранення трьох цивільних. Одна з постраждалих – 50-річна жінка, яка отримала тяжкі множинні поранення. Лікарі борються за її життя. 

  • Сьогодні вдень у Вовчанську Харківської області FPV-дрон ворога поцілив біля мирного 72-річного мешканця, який їздить до міста годувати собак.
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