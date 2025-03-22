На Харківщині російська армія поранила трьох цивільних

Сьогодні увечері росіяни поранили трьох цивільних на Харківщині. Одна жінка знаходиться у важкому стані.
Про це повідомив начальник Харківької ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення Харківщини.Увечері ворог здійснив обстріл с. Олександрівка, Золочівського району", – написав він у телеграмі.
Синєгубов зазначив, що поки що відомо про поранення трьох цивільних. Одна з постраждалих – 50-річна жінка, яка отримала тяжкі множинні поранення. Лікарі борються за її життя.
- Сьогодні вдень у Вовчанську Харківської області FPV-дрон ворога поцілив біля мирного 72-річного мешканця, який їздить до міста годувати собак.