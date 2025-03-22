Швеція підтвердила постачання системи раннього попередження ASC 890 Україні. Але є нюанс

Міністерство оборони Швеції заявило, що надання Україні систем раннього попередження ASC 890 відбувається за планом, передає видання n-tv.
Однак терміни постачання залежать від завершення модифікацій українських винищувачів F-16, необхідних для забезпечення сумісності між системами.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявляв раніше, що ASC 890 значно покращить можливості України виявляти та знищувати повітряні й морські цілі на великих відстанях.
Надання Києву ASC 890 стало важливим кроком у зміцненні українських оборонних можливостей.
- Торік у травні Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Унікальною частиною угоди стало надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.