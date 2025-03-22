Швеція підтвердила постачання системи раннього попередження ASC 890 Україні. Але є нюанс

Міністерство оборони Швеції заявило, що надання Україні систем раннього попередження ASC 890 відбувається за планом, передає видання n-tv.

Однак терміни постачання залежать від завершення модифікацій українських винищувачів F-16, необхідних для забезпечення сумісності між системами.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявляв раніше, що ASC 890 значно покращить можливості України виявляти та знищувати повітряні й морські цілі на великих відстанях.

Надання Києву ASC 890 стало важливим кроком у зміцненні українських оборонних можливостей.