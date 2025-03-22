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Очільники МЗС Японії, Китаю та Південної Кореї обговорили російську агресію в Україні

Країни активізували зусилля з пошуку шляхів зменшення напруженості після повернення Трампа в Білий дім.

Очільники МЗС Японії, Китаю та Південної Кореї обговорили російську агресію в Україні
Фото: МЗС Японії

Міністри закордонних справ Японії, Китаю та Південної Кореї під час тристоронньої зустрічі в Токіо обговорили російсько-українську війну та співробітництво між Росією і КНДР.

Про це ідеться на сайті МЗС Японії.

Під час зустрічі міністри обмінялися думками щодо ситуації в Україні. Міністр Південної Кореї Такеші Івая заявив, що необхідно залишатися єдиними в тому, що односторонні спроби змінити статус-кво силою не можна терпіти ніде у світі.

Японський глава МЗС висловив стурбованість розвитком військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю, ракетно-ядерною програмою КНДР та крадіжками Пхеньяном криптовалюти.

Івая наголосив, що спільною метою трьох країн є повна денуклеаризація Північної Кореї відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Також на тлі зростаючої невизначеності щодо глобальної торгівлі та безпеки після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому, топдипломати домовилися розвивати тристороннє "орієнтоване на майбутнє" співробітництво.

Японія, Китай та Південна Корея, попри існуючі між країнами розбіжності і конфлікти, активізували зусилля з пошуку шляхів зменшення напруженості у двосторонніх та тристоронніх зв’язках після повернення Трампа в Білий дім та початку ним тарифних воєн із усіма торговими партнерами США.

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