Міністр оборони Ізраїлю пригрозив ХАМАСу анексією Гази

Для уникнення цього сценарію угруповання має відпустити заручників.

Ізраїль вдався до ескалації риторики у війні з ХАМАСом, стверджуючи, що війська отримали наказ захоплювати території Смуги Гази для їхньої подальшої анексії.

Як пише Deutsche Welle, міністр оборони Ісраель Кац заявив, що відмова палестинського угруповання від негайного звільнення усіх заручників буде коштувати йому землі.

За словами урядовця, чим довше ХАМАС опиратиметься вимозі повернення додому громадян Ізраїлю, тим більше території анклаву армія візьме під контроль та приєднає до своєї держави.

У п'ятницю ЦАХАЛ продовжив здійснення ударів по території Гази. Палестинські відомства, що займаються охороною здоров'я, стверджують, що від часу відновлення бойових дій загинули понад 500 людей.