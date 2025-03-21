У США Національна метеослужба скорочує запуски зондів, критично важливих для прогнозування погоди

Ці скорочення можуть призвести до зниження точності прогнозів.

Національна метеорологічна служба (NWS) була змушена скоротити критично важливі для прогнозування погоди запуски метеозондів у восьми точках США, передає CNN.

Це стало наслідком кадрового дефіциту через політику адміністрації Дональда Трампа щодо скорочення державних службовців та бюджетних витрат.

Ці скорочення можуть призвести до зниження точності прогнозів не лише від NWS, але й для всіх приватних компаній, які використовують її дані.

Запуски метеозондів є основою глобальних прогнозів погоди. Їх проводять двічі на день і постачають прогнозним моделям ключові метеорологічні спостереження, що є відправною точкою для математичних розрахунків майбутніх погодних умов.

У містах Омаха (Небраска) та Рапід-Сіті (Південна Дакота) запуски були повністю припинені. У ще шести локаціях – у штатах Небраска, Південна Дакота, Колорадо, Вісконсин, Мічиган та Вайомінг – їхня частота скорочена до одного разу на день.

Раніше цього місяця Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) звільнило сотні фахівців, зокрема, метеорологів NWS та інших експертів. За даними CNN, агентство розглядає можливість звільнення або відправлення у відпустку ще тисячу співробітників.

Експерти у сфері погоди, клімату та океанографії називають такі звільнення «величезною втратою знань і досвіду», що підвищує ризики для американців під час екстремальних погодних явищ.