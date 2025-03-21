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У США Національна метеослужба скорочує запуски зондів, критично важливих для прогнозування погоди

Ці скорочення можуть призвести до зниження точності прогнозів.

У США Національна метеослужба скорочує запуски зондів, критично важливих для прогнозування погоди
синоптична карта США із сайту NWS
Фото: сайт NWS

Національна метеорологічна служба (NWS) була змушена скоротити критично важливі для прогнозування погоди запуски метеозондів у восьми точках США, передає CNN.

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Це стало наслідком кадрового дефіциту через політику адміністрації Дональда Трампа щодо скорочення державних службовців та бюджетних витрат.

Ці скорочення можуть призвести до зниження точності прогнозів не лише від NWS, але й для всіх приватних компаній, які використовують її дані. 

Запуски метеозондів є основою глобальних прогнозів погоди. Їх проводять двічі на день і постачають прогнозним моделям ключові метеорологічні спостереження, що є відправною точкою для математичних розрахунків майбутніх погодних умов.

У містах Омаха (Небраска) та Рапід-Сіті (Південна Дакота) запуски були повністю припинені. У ще шести локаціях – у штатах Небраска, Південна Дакота, Колорадо, Вісконсин, Мічиган та Вайомінг – їхня частота скорочена до одного разу на день.

Раніше цього місяця Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) звільнило сотні фахівців, зокрема, метеорологів NWS та інших експертів. За даними CNN, агентство розглядає можливість звільнення або відправлення у відпустку ще тисячу співробітників.

Експерти у сфері погоди, клімату та океанографії називають такі звільнення «величезною втратою знань і досвіду», що підвищує ризики для американців під час екстремальних погодних явищ.

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