Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
На Київщині у лісі виявили розтяжку
На Київщині у лісі виявили розтяжку
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями
Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями
Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?
Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
ГоловнаСвіт

Литва готова відправити свої війська до України після припинення вогню, - Науседа

Литва готова відправити свої війська до України після припинення вогню, - Науседа

Литва готова відправити свої війська до України після припинення вогню, - Науседа
Фото: Іван Станіславський

Литва готова розгорнути війська в Україні в рамках миротворчої місії, але після припинення вогню.

Про це заявив в інтерв’ю Bloomberg президент Литви Гітанас Науседа. 

"Моя країна готова надати необхідну підтримку. Ми говоримо про дуже конкретну кількість наших військовослужбовців, але має бути прихильність всіх країн цієї коаліції надати цю підтримку", - сказав Науседа.

Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп "має відверті наміри" щодо припинення трирічної війни Росії в Україні, однак очільник Кремля Владімір Путін "імітує переговори, продовжуючи свої атаки".

  • На початку березня британські чиновники провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих". Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що Велика Британія і Франція очолюють проєкт, в рамках якого солдати з "коаліції охочих" можуть бути направлені в Україну як миротворці.
  • За даними The Telegraph, у Великобританії також обговорюють надання Україні винищувачів Typhoon або F35 для забезпечення прикриття миротворців із повітря.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies