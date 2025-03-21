Литва готова відправити свої війська до України після припинення вогню, - Науседа

Литва готова розгорнути війська в Україні в рамках миротворчої місії, але після припинення вогню.

Про це заявив в інтерв’ю Bloomberg президент Литви Гітанас Науседа.

"Моя країна готова надати необхідну підтримку. Ми говоримо про дуже конкретну кількість наших військовослужбовців, але має бути прихильність всіх країн цієї коаліції надати цю підтримку", - сказав Науседа.

Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп "має відверті наміри" щодо припинення трирічної війни Росії в Україні, однак очільник Кремля Владімір Путін "імітує переговори, продовжуючи свої атаки".