Литва готова відправити свої війська до України після припинення вогню, - Науседа

Литва готова розгорнути війська в Україні в рамках миротворчої місії, але після припинення вогню.
Про це заявив в інтерв’ю Bloomberg президент Литви Гітанас Науседа.
"Моя країна готова надати необхідну підтримку. Ми говоримо про дуже конкретну кількість наших військовослужбовців, але має бути прихильність всіх країн цієї коаліції надати цю підтримку", - сказав Науседа.
Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп "має відверті наміри" щодо припинення трирічної війни Росії в Україні, однак очільник Кремля Владімір Путін "імітує переговори, продовжуючи свої атаки".
- На початку березня британські чиновники провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих". Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що Велика Британія і Франція очолюють проєкт, в рамках якого солдати з "коаліції охочих" можуть бути направлені в Україну як миротворці.
- За даними The Telegraph, у Великобританії також обговорюють надання Україні винищувачів Typhoon або F35 для забезпечення прикриття миротворців із повітря.