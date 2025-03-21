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Найбільший аеропорт Британії зупинив роботу у зв'язку з пожежею на електростанції

Летовище знеструмлено. 

Найбільший аеропорт Британії зупинив роботу у зв'язку з пожежею на електростанції
Пожежа на підстанції, що живила Хітроу
Фото: скріншот

Лондонський аеропорт Хітроу, який є найбільшим летовищем Великої Британії, скасував усі рейси орієнтовно до 23:59 21 березня у зв'язку зі зникнення електроенергії, пов'язаним із пожежею на електричній підстанції по-сусідству. Точна кількість скасований рейсів невідома, але може йтися про 1300, пише BBC. У повідомленні аеропорт зазначив, що не знає точно, коли робота може бути відновлена. 

Хітроу "очікує на значні зброї в найближчі дні". Аеропорт закликав пасажирів не їхати до нього за жодних обставин, допоки він не відновить роботу.

За попередніми даними, на підстанції в західній частині Лондона трапилася пожежа, що й знеструмило аеропорт. 

Пожежа вплинула не лише на аеропорт. Знестурмлені близько 16 300 домівок. За даними лондонської пожежної служби, "пожежа спричинила відключення електроенергії, що вплинуло на велику кількість будинків і місцевих підприємств". Там додали, що тісно співпрацюємо з партнерами, щоб мінімізувати збої".

Причина пожежі поки не з'ясована. 

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