Найбільший аеропорт Британії зупинив роботу у зв'язку з пожежею на електростанції

Лондонський аеропорт Хітроу, який є найбільшим летовищем Великої Британії, скасував усі рейси орієнтовно до 23:59 21 березня у зв'язку зі зникнення електроенергії, пов'язаним із пожежею на електричній підстанції по-сусідству. Точна кількість скасований рейсів невідома, але може йтися про 1300, пише BBC. У повідомленні аеропорт зазначив, що не знає точно, коли робота може бути відновлена.

Хітроу "очікує на значні зброї в найближчі дні". Аеропорт закликав пасажирів не їхати до нього за жодних обставин, допоки він не відновить роботу.

За попередніми даними, на підстанції в західній частині Лондона трапилася пожежа, що й знеструмило аеропорт.

Пожежа вплинула не лише на аеропорт. Знестурмлені близько 16 300 домівок. За даними лондонської пожежної служби, "пожежа спричинила відключення електроенергії, що вплинуло на велику кількість будинків і місцевих підприємств". Там додали, що тісно співпрацюємо з партнерами, щоб мінімізувати збої".

Причина пожежі поки не з'ясована.