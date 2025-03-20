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Спецслужби Данії не виявили іноземного впливу під час парламентських виборів у Гренландії

Водночас спецслужби повідомили, що поширювалась дезінформація у соцмережах.

Спецслужби Данії не виявили іноземного впливу під час парламентських виборів у Гренландії
Гренландія
Фото: EPA/UPG

Спецслужби Данії провели перевірку наявності впливу з боку іноземних держав на нещодавні парламентські вибори в Гренландії.

Про це повідомляє AP.

В результаті перевірки Данська служба оборонної розвідки і Данська служба поліцейської розвідки не виявили жодних ознак спроб впливу на результати виборів у Гренландії за допомогою систематичних і скоординованих кампаній.

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Втім, спецслужби повідомили, що поширювалась дезінформація у соцмережах - зокрема, створювалися фейкові профілі, або поширювалася неправдива інформація.

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