Спецслужби Данії не виявили іноземного впливу під час парламентських виборів у Гренландії

Спецслужби Данії провели перевірку наявності впливу з боку іноземних держав на нещодавні парламентські вибори в Гренландії.
Про це повідомляє AP.
В результаті перевірки Данська служба оборонної розвідки і Данська служба поліцейської розвідки не виявили жодних ознак спроб впливу на результати виборів у Гренландії за допомогою систематичних і скоординованих кампаній.
Втім, спецслужби повідомили, що поширювалась дезінформація у соцмережах - зокрема, створювалися фейкові профілі, або поширювалася неправдива інформація.
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