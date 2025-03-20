​Голова Євроради вказав на небезпеку тимчасового перемир'я з Росією: Москва використає припинення вогню для зміцнення армії

Президент Євроради Антоніу Кошта наголосив, що тимчасове перемир'я між Україною та Росією може стати стратегічною помилкою.
Про це повідомляє RTP.
Кошта пояснив, що Росія може використати тимчасове припинення вогню, аби з новими силами напасти на Україну.
Голова Євроради зазначив, що високо оцінює зусилля США щодо завершення війни Росії проти України, "але є нюанс".
"Росія не виконала те, що було погоджено в Будапешті (Будапештський меморандум, - ред.), вона не виконала те, що було погоджено в першій Мінській угоді та другій Мінській угоді... Подивимося, чи виконає вона те, що погоджено зараз", - сказав він.
- Як повідомлялося, Україна погодилася на тимчасове припинення вогню з Росією. Мова про 30-денне перемир'я, як запропонували США.
- Водночас президент Росії Владімір Путін висунув низку умов, які має виконати Україна, щоб почати перемир'я. Після переговорів із президентом США Дональдом Трампом Путін погодився лише на припинення ударів по енергетиці. При чому в той же день Росія атакувала Україну дронами та ракетами.
- Як відомо, тільки офіційно Росія 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню від початку вторгнення 2014 року. Щоразу вона звинувачувала в цьому порушенні українців. Українські ж війська лише відповідали на обстріли, які почав ворог.