​Голова Євроради вказав на небезпеку тимчасового перемир'я з Росією: Москва використає припинення вогню для зміцнення армії

Президент Євроради Антоніу Кошта наголосив, що тимчасове перемир'я між Україною та Росією може стати стратегічною помилкою.

Про це повідомляє RTP.

Кошта пояснив, що Росія може використати тимчасове припинення вогню, аби з новими силами напасти на Україну.

Голова Євроради зазначив, що високо оцінює зусилля США щодо завершення війни Росії проти України, "але є нюанс".

"Росія не виконала те, що було погоджено в Будапешті (Будапештський меморандум, - ред.), вона не виконала те, що було погоджено в першій Мінській угоді та другій Мінській угоді... Подивимося, чи виконає вона те, що погоджено зараз", - сказав він.