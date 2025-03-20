Зеленський: Трамп не піднімав зі мною питання Криму, востаннє говорили про нього ще в вересні

Тоді американський політик цікавився, за що українці так люблять Крим.

Президент Дональд Трамп не піднімав теми володіння Кримом з українським президентом Володимиром Зеленським, сказав останній на пресконференції в Осло.

За словами Зеленського, Крим з американським політиком він обговорював ще в вересні. Трамп запитав у нього, за що українці так люблять цю територію.

"Йому сказав, що це унікальна природа. Це наша невід'ємна частина", – сказав Зеленський.

Він додав, що без українців Крим вмирає, бо вся його логістика пов'язана з материковою Україною. Для туризму найважливіше – це туристи.

"В Криму 11 років немає туризму. В Крим приїжджали влітку 3 млн туристів. 2 млн 800 000 – українці. Це відповідь. Можна що хочеш зробити. П'ятизіркові готелі, багато різних будівель. Але ви не завезете туди мільйони туристів. Українці там відпочивали, бо це їх", – сказав президент.

Тепер вся природа вмирає, а люди без зарплат, додав Зеленський.