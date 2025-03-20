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Зеленський прибув до Норвегії: обговорить оборонну підтримку, зокрема отримання F-16

Турне нордичними країнами триває. 

Зеленський прибув до Норвегії: обговорить оборонну підтримку, зокрема отримання F-16
Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере, 20 березня
Фото: сайт президента України

Український президент Володимир Зеленський у продовження свого туру нордичними країнами прибув до Осло. Там він проведе зустрічі з лідерами країни, зокрема прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере та міністром фінансів-ексгенсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, пише The Guardian.

Стере у коментарі пресі сказав, що він дуже задоволений вітати Зеленського в Норвегії. Він наголосив, що його країна повністю підтримує Україну "у її боротьбі за оборону себе і і робить внесок у зусилля, спрямовані на досягнення тривалого справедливого миру в країні".

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере, 20 березня
Фото: сайт президента України
Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере, 20 березня

На сайті українського президента зазначили, що під час зустрічі зі Стере йтиметься про участь Норвегії в зусиллях для досягнення справедливого та сталого миру і напрацюванні спільного європейського плану. Зокрема, лідери обговорять зміцнення обороноздатності України, посилення ППО, постачання літаків F-16, артилерійських систем та боєприпасів, а також інвестиції в українське виробництво зброї.

"Ми вдячні Норвегії, вам, вашій команді, парламенту за велику підтримку – військову, гуманітарну та підтримку енергетики, що дуже важливо, особливо під час останніх трьох важких зим. Дуже вдячний, ми ніколи цього не забудемо. Хочу обговорити з вами ситуацію на фронті, дипломатію зі США та гарантії безпеки", – сказав Володимир Зеленський.

На спільній пресконференції за результатами зустрічі Стере сказав, що його країна і Україна тісно працюють у оборонній промисловості. Він висловив повну підтримку зусиль України у отриманні режиму припинення вогню та справедливого миру.

"Україна повинна бути у найкращій позиції, щоб досягнути кінця війни. І повинна мати місце за столом, коли будуть ухвалюватися такі рішення. Ми захочуємо ваше залучення зі США і президентом Трампом, ваша комунікація з ним, європейськими партнерами, французьким і британським лідерством у межах європейських країн НАТО. І ми вважаємо, що сильний європейський голос повинен звучати, коли говориться про європейське майбутнє", – сказав він. 

Стере сказав, що Норвегія підтримає Україну артилерією, боєприпасами, дронами. 

Учора український президент перебував із візитом в Фінляндії, де мав зустріч з президентом Александром Стуббом. Під час візиту він також провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трапом, який проінформував його про бесіду з Путіним.

Ось найважливіше з заяв Зеленського після розмови з Дональдом Трампом:

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