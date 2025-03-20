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Французький державний інвестбанк запускає оборонний фонд на 450 мільйонів євро

Французьким компаніям оборонного сектора протягом наступних кількох років потрібно понад п'ять мільярдів євро додаткового акціонерного капіталу.

Французький державний інвестбанк запускає оборонний фонд на 450 мільйонів євро
Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард
Фото: EPA/UPG

Державний інвестиційний банк Франції Bpifrance запустить фонд на оборону вартістю 450 мільйонів євро. Про це заявив у четвер міністр фінансів Ерік Ломбард, пише Reuters.

Фонд буде частиною зусиль країни зі збільшення військових витрат через побоювання нападу Росії та сумніви щодо майбутнього захисту з боку США.

“Французькі громадяни зможуть траншами по 500 євро інвестувати свої гроші в довгостроковій перспективі”, ‒ сказав Ломбард.

Франція очолює європейські ініціативи щодо переозброєння після ознак потенційного зближення Вашингтона та Москви, що посилило побоювання, що Росія може розширити свій вплив на захід.

Однак, оскільки французькі бюджети вже “розтягнуті”, уряд стикається із серйозними проблемами у фінансуванні цих оборонних амбіцій.

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Член Європейського центрального банку (ЄЦБ) Франсуа Віллеруа де Гальо заявив у четвер, що, попри необхідність збільшення витрат на оборону Франції, вони не можуть бути необмеженими, враховуючи високий державний дефіцит і борг країни.

За даними міністерств фінансів та оборони, французьким компаніям оборонного сектора протягом наступних кількох років потрібно понад п'ять мільярдів євро додаткового акціонерного капіталу.

Президент Еммануель Макрон, який ініціював подвоєння оборонного бюджету Франції протягом двох своїх мандатів, нещодавно поставив ще більшу мету, заявивши, що країна має збільшити витрати на оборону до 3–3,5% від обсягу виробництва з нинішніх 2%.

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