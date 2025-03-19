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​Єврокомісія представила «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030» і план переозброєння Європи

Ці заходи передбачають підтримку України.

​Єврокомісія представила «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030» і план переозброєння Європи
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Європейська комісія та високий представник представили «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030».

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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У межах плану ReArm Europe/Готовність 2030 Комісія також представила амбітний оборонний пакет, який надає фінансові важелі для держав-членів ЄС для стимулювання інвестицій в оборонні можливості.

ReArm Europe зміцнює загальноєвропейські оборонні можливості за допомогою нових фінансових інструментів, а Біла книга формує новий підхід до оборони та визначає потреби в інвестиціях, уточнили в Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «ми повинні купувати більше європейського, адже це означає зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази». 

Ці заходи ЄС спрямовані на вирішення нагальної короткострокової потреби у підтримці України, а також на довгострокову необхідність зміцнення безпеки та оборони Європи.

У Єврокомісії зауважили, що останні кілька років показали хронічне недофінансування та неефективні витрати на військові можливості Європи. Тому для формування нового підходу та визначення інвестиційних потреб континенту ЄК та Високий представник представили «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030».

Європа повинна інвестувати у власну безпеку та оборону, продовжуючи підтримувати Україну в захисті від російської агресії. Для ефективного подолання цих викликів Біла книга окреслює низку ключових напрямів:

  • усунення прогалин у можливостях з акцентом на критично важливі потреби, визначені державами-членами;
  • підтримка європейської оборонної промисловості шляхом консолідованого попиту та збільшення спільних закупівель;
  • посилення військової допомоги Україні та поглиблення інтеграції між європейською та українською оборонними промисловостями;
  • розширення загальноєвропейського оборонного ринку, зокрема через спрощення регулювання;
  • прискорення трансформації оборонної сфери за допомогою проривних інновацій, таких як штучний інтелект і квантові технології;
  • підвищення готовності Європи до найгірших сценаріїв шляхом покращення військової мобільності, створення запасів і зміцнення зовнішніх кордонів, зокрема сухопутного кордону з Росією та Білоруссю;
  • посилення партнерства з країнами-однодумцями по всьому світу.

Фон дер Ляєн заявила, що план ReArm Europe/Готовність 2030 передбачає витрати понад 800 мільярдів євро, які структуруються навколо таких основних напрямів:

  • розширення використання державного фінансування на оборону на національному рівні;
  • новий спеціальний інструмент для забезпечення безпеки у Європі SAFE (він  дозволить країнам негайно збільшити свої оборонні інвестиції за рахунок спільних закупівель у європейській оборонній промисловості, зосереджуючись на пріоритетних можливостях. До спільних закупівель зможуть приєднатися Україна, країни ЄАВТ/ЄЕЗ, а також держави-кандидати на вступ до ЄС та країни з оборонними партнерствами з ЄС);
  • залучення приватного капіталу через Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та фінансові ринки.

План ReArm Europe також передбачає розширення кредитної діяльності ЄІБ у сфері оборони та безпеки. Це не лише відкриє значні фінансові ресурси, але й створить позитивний сигнал для ринків, переконані у Єврокомісії.

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