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Reuters: уряд Німеччини погодився виділити Україні додаткові 3 млрд євро військової допомоги

З 2026 по 2029 роки міністр фінансів Йорг Кукіес планує схвалити зобов’язання на 8,252 мільярда євро для військової допомоги Києва, довівши загальну суму до понад 11 мільярдів євро.

Reuters: уряд Німеччини погодився виділити Україні додаткові 3 млрд євро військової допомоги
Йорг Кукіес
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини, що йде у відставку, погодився надати додаткові 3 мільярди євро військової допомоги для України цього року після того, як законодавці ухвалили плани фінансової реформи.

Про це йдеться у документі міністерства фінансів, з яким ознайомився Reuters.

Багато хто сприймає цей крок як прорив після того, як канцлер Олаф Шольц, який залишає свою посаду, наполіг на тому, щоб зробити пом’якшення правил запозичень необхідною умовою для додаткової допомоги.

“Оскільки зростає невизначеність щодо майбутнього гарантій безпеки США під керівництвом президента Дональда Трампа, європейські держави перебувають під все більшим тиском, щоб продемонструвати свою прихильність Україні у її війні з Росією, включно з військовими витратами”, ‒ зазначає видання.

Міністр фінансів Йорг Кукіес повідомив бюджетному комітеті парламенту про те, що вимоги для надання дозволу на додаткові кошти виконано. У листі міністерство погодилося на додаткові витрати в розмірі 2,547 млрд євро на цей рік. Разом з іншими сумами, включно з відшкодуванням з Європейського фонду миру, Німеччина надасть 3 мільярди євро.

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З 2026 по 2029 роки Кукіес планує схвалити зобов’язання на 8,252 мільярда євро для військової допомоги Україні, довівши загальну суму до понад 11 мільярдів євро.

Очікується, що бюджетний комітет затвердить кошти в п’ятницю, якщо верхня палата Бундесрату прийме конституційну реформу.

У вівторок нижня палата парламенту Бундестагу схвалила кардинаольні зміни у фіскальних правилах Німеччини, спрямовані на збільшення військових витрат і відновлення економічного зростання.

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