Audi оголосив про скорочення 8% робочої сили

Скорочення робочих місць автовиробника є останнім ударом для “хворого” сектору в найбільшій економіці Європи.

Audi закриває завод у Брюсселі, лютий 2025 року

Німецький автовиробник Audi оголосив про скорочення 7500 робочих місць у країні, пославшись на “величезні проблеми”, пише DW.

Зараз автомобільна промисловість ФРН бореться зі зниженням попиту на електромобілі та зростанням конкуренції з боку Китаю.

Скорочення робочих місць, яке буде реалізовано до кінця 2029 року, становить 8% глобальної робочої сили Audi і спрямоване на підвищення “продуктивності, швидкості та гнучкості”.

“Економічні умови стають дедалі жорсткішими, конкурентний тиск і політична невизначеність ставлять перед компанією величезні виклики”, ‒ йдеться в заяві Audi, дочірньої компанії Volkswagen.

Діюча програма забезпечення зайнятості, яка запобігає примусовим звільненням, буде продовжена до кінця 2033 року. Раніше вона діяла до кінця 2029 року.

Очікується, що скорочення робочих місць здійснюватиметься за рахунок добровільних звільнень та розірвання контрактів.

Десятиліттями автомобільна промисловість була “перлиною промислової корони” Німеччини, але cпад економіки призвів до скорочення виробництва в країні.

Скорочення робочих місць Audi є останнім ударом для “хворого” сектору в найбільшій економіці Європи, яка сильно постраждала від невдалого переходу на електромобілі, жорсткої конкуренції з боку Китаю, слабкого попиту та загрози мит США.