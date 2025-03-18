Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Депутат Європарламенту заявив, що США мають повернути статую Свободи Франції
Депутат Європарламенту заявив, що США мають повернути статую Свободи Франції
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
ГоловнаСвіт

Ізраїльська армія завдала ударів по Газі

Сторони так і не узгодили продовження режиму припинення вогню.

Ізраїльська армія завдала ударів по Газі
Табір біженців у Газі
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю повідомила про завдання ударів по об'єктах палестинського угруповання ХАМАС у Смузі Гази.

Як пише Reuters, щонайменше три будівлі були уражені в самій Газі, Рафаху та Хан-Юніс. Свідки та медичні співробітники стверджують, що внаслідок атак є жертви. 

З 19 січня між Ізраїлем та ХАМАСом діяло перемир'я, під час якого терористи мали поступово звільняти заручників. Після завершення першої стадії мирного процесу сторонам так і не вдалося домовитися про те, що робити далі.

Ізраїль хотів повернути усіх заручників, але не говорити про післявоєнну організацію влади в Газі, натомість ХАМАС наполягав на повноцінному переході до другого етапу. Непрямі перемовини за участі арабських посередників та Сполучених Штатів так і не дали результату. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies