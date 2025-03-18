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Прем'єр Ірландії засудив антиміграційний виступ Конора МакГрегора в Білому домі

Міхал Мартін вважає, що зауваження Конора Макгрегора не відображають поглядів народу Ірландії. 

Прем'єр Ірландії засудив антиміграційний виступ Конора МакГрегора в Білому домі
Конор Макгрегор
Фото: UFC

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін засудив антиімміграційні коментарі бійця ММА Конора МакГрегора під час візиту до Білого дому.

Про це повідомляє The Guardian.

“Зауваження Конора Макгрегора неправильні та не відображають духу Дня святого Патріка чи поглядів народу Ірландії. День святого Патріка в усьому світі – це день, що ґрунтується на спільноті, людяності, дружбі та товаристві”, – заявив прем’єр-міністр Ірландії.

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Як зазначається, МакГрегор сказав, що “Ірландія перебуває на порозі втрати своєї ірландської приналежності” і що “нелегальний імміграційний рекет” “руйнує країну”.

МакГрегор, виступаючи в конференц-залі Білого дому разом із прес-секретарем президента Каролайн Левітт наголосив, що він “тут, щоб підняти проблему та висвітлити її”, і що він буде слухати Трампа щодо імміграції.

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