Сибіга обговорив із очільником МЗС Південної Коре загрозу співпраці Росії із КНДР

Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юлем. Дипломати обговорили ризики співпраці Москви і Пхеньяну.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"Перебуваючи в Нью-Делі, я мав гарну розмову з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юлем. Я поінформував свого колегу про зустріч у Джидді, відданість України миру та подальші кроки", зазначає очільник українського МЗС.
Дипломати обговорили ризики поглиблення співпраці між Росією та КНДР та негативні наслідки для безпеки в Європі, на Корейському півострові та в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Я вдячний Республіці Корея за солідарність з Україною", – зазначив Андрій Сибіга.
- Північна Корея відправила Росії близько 12 000 своїх військових, з них понад 3000 військових уже вбиті або поранені. Додатково КНДР може надіслати ще 30 000-40 000 осіб, а може і 500 000.