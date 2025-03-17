Сибіга обговорив із очільником МЗС Південної Коре загрозу співпраці Росії із КНДР

Очільники МЗС проаналізували наслідки співпраці Москви і Пхеньяну для безпеки Європи.

Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юлем. Дипломати обговорили ризики співпраці Москви і Пхеньяну.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Перебуваючи в Нью-Делі, я мав гарну розмову з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юлем. Я поінформував свого колегу про зустріч у Джидді, відданість України миру та подальші кроки", зазначає очільник українського МЗС.

Дипломати обговорили ризики поглиблення співпраці між Росією та КНДР та негативні наслідки для безпеки в Європі, на Корейському півострові та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Я вдячний Республіці Корея за солідарність з Україною", – зазначив Андрій Сибіга.