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Сибіга обговорив із очільником МЗС Південної Коре загрозу співпраці Росії із КНДР

Очільники МЗС проаналізували наслідки співпраці Москви і Пхеньяну для безпеки Європи.

Сибіга обговорив із очільником МЗС Південної Коре загрозу співпраці Росії із КНДР
Фото: МЗС

Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юлем. Дипломати обговорили ризики співпраці Москви і Пхеньяну. 

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Перебуваючи в Нью-Делі, я мав гарну розмову з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юлем. Я поінформував свого колегу про зустріч у Джидді, відданість України миру та подальші кроки", зазначає очільник українського МЗС. 

Дипломати обговорили ризики поглиблення співпраці між Росією та КНДР та негативні наслідки для безпеки в Європі, на Корейському півострові та в Індо-Тихоокеанському регіоні. 

"Я вдячний Республіці Корея за солідарність з Україною", – зазначив Андрій Сибіга.

  • Північна Корея відправила Росії близько 12 000 своїх військових, з них понад 3000 військових уже вбиті або поранені. Додатково КНДР може надіслати ще 30 000-40 000 осіб, а може і 500 000.
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