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У Румунії ультраправий кандидат перемагає в першому турі президентських виборів у травні, ‒ опитування

Однак перемогу у другому турі попередньо прогнозують меру Бухареста, центристу Нікусору Дану.

У Румунії ультраправий кандидат перемагає в першому турі президентських виборів у травні, ‒ опитування
Анамарія Гавріле, Келін Джорджеску та Джордже Сіміон
Фото: EPA/UPG

Кандидат від ультраправих поглядів лідирує у першому турі повторних президентських виборів у Румунії у травні. Такими є результати опитування AtlasIntel, пише Reuters.

Однак опитування також показало, що мер Бухареста-центрист Нікусор Дан, найімовірніше, переможе будь-якого з ультраправих кандидатів, які візьмуть участь у виборах у другому і вирішальному турі.

Член НАТО та ЄС Румунія має повторити свої президентські вибори 4 та 18 травня після того, як Верховний суд анулював початкове голосування у грудні на тлі звинувачень у втручанні Росії на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, який лідирував у опитуваннях.

Після того, як вищий суд заблокував кандидатуру Джорджеску на повторних виборах, Джордже Сіміон та Анамарія Гавріле, відомі ультраправі політики Румунії, домовилися, що один із них відмовиться від участі, якщо обидві кандидатури схвалять. Центральне виборче бюро схвалило їх обох, але поки що немає рішення про те, хто залишиться у перегонах.Сіміон, лідер другої за величиною партії Румунії, Альянсу єдності румунів (AUR), і Гавріла, лідерка Партії молоді (POT), були прихильниками Джорджеску і “підігрівали націоналістичний запал своєю полум'яною риторикою”.

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Опитування AtlasIntel, проведене з 13 по 15 березня і опубліковане в понеділок на сайті новин hotnews.ro, показало, що або Сіміон, або Гавріле отримають більшість голосів у першому турі. За даними опитування, Сіміон набрав би 30,4% голосів у першому турі, а Гавріле ‒ 30,2%.

Однак, згідно з опитуванням, мер Бухареста Дан, який балотується як незалежний кандидат, найімовірніше, виграє вирішальний другий тур через його широку привабливість серед різних демографічних груп виборців, хоча багато з опитаних залишилися невизначеними.

  • Праві партії Румунії зазвичай займають проросійську позицію у зовнішній політиці та виступають проти надання військової допомоги сусідній Україні. Якби президентом став Симіон або Гавріле, то це призведе до розбрату Бухареста з Європейським Союзом і НАТО. 
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