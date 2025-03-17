Хегсет заявив, що США атакуватимуть хуситів, доки ті не припинять напади на кораблі

А лідер хуситів Абдул Малік аль-Хуті заявив, що його бойовики будуть націлюватися на кораблі США в Червоному морі, поки США продовжуватимуть атакувати Ємен.

Сполучені Штати продовжуватимуть атакувати єменських хуситів, доки вони не припинять напади на кораблі.

Як пише Reuters, про це заявив у неділю міністр оборони США Піт Хегсет. За словами очільника Пентагону, причиною є те, що угрупування "надіслало сигнал" про те, що може посилити атаки у відповідь на удари США напередодні.

Один американський чиновник сказав виданню, що атаки на хуситів можуть "тривати тижнями".

Авіаудари, під час яких, як стверджує Міністерство охорони здоров'я хуситів, загинули щонайменше 53 людини, є найбільшою військовою операцією США на Близькому Сході з моменту вступу президента Дональда Трампа на посаду в січні.

Лідер хуситів Абдул Малік аль-Хуті заявив у неділю, що його бойовики будуть націлюватися на кораблі США в Червоному морі, поки США продовжуватимуть атакувати Ємен.

Зокрема сьогодні вранці хусити повідомили, що здійснили другий напад на американський авіаносець USS Harry S. Truman у Червоному морі. Проте за даними джерел видання, військові літаки США збили в неділю 11 безпілотників хуситів, і жоден з яких не наблизився до "Трумена". Збройні сили США також відстежили ракету, яка впала біля узбережжя Ємену і не була визнана загрозою.

За даними видання, США завдали ударів по району, де проживають кілька членів керівництва хуситів, також атакували військові об’єкти Хуті в місті Таїз.

Ще один удар по електростанції в місті Дах'ян призвів до відключення електроенергії. Дах'ян - це місце, де лідер хуситів Абдул Малік аль-Хуті часто зустрічається із відвідувачами.

Москва закликала Вашингтон припинити удари.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у неділю закликав до "максимальної стриманості та припинення всіх військових дій" у Ємені та попередив, що нова ескалація може ще більше дестабілізувати Ємен та регіон і створювати серйозні ризики для і без того жахливої гуманітарної ситуації в країні.