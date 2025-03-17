The Times: Велика Британія готова розмістити свій військовий контингент в Україні на роки

Уряд Великої Британії готовий взяти на себе безстрокове зобов'язання розгорнути військовий контингент на території України в рамках “коаліції охочих” на стільки часу, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє The Times.

Високопоставлене джерело в уряді повідомило, що британське розгортання буде безстроковим.

“Це буде довгострокове зобов'язання, ми говоримо про роки, – сказав співрозмовник The Times. – Стільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії”.

У четвер, 20 березня, очільники оборонних відомств “коаліції охочих”, яка налічує 25 країн, зустрінуться в Лондоні, щоб обговорити конкретику щодо розгортання миротворчих сил. Понад 10 члені цієї коаліції, включаючи Велику Британію, Францію, Туреччину, Канаду та Австралію, обговорюють плани відправити в Україну приблизно 30 000 військових. Інші країни готові допомогти зброєю та матеріально-технічним забезпеченням.

Росія неодноразово заявляла, що не погодиться на присутність миротворчих сил членів НАТО в Україні. Президент Франції Еммануель Макрон натомість заявив, що Росія не матиме права голосу щодо розміщення іноземних військ. “Якщо Україна просить союзні сили перебувати на її території, це не залежить від Росії погоджуватися чи ні”, – сказав Макрон в інтервю Le Parisien.

Раніше прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що Велика Британія не відправить війська в Україну без гарантії безпеки з боку США. При цьому, у ході зустрічі в Білому домі Дональд Трамп запитав у Кіра Стармера, чи зможе Велика Британія сама впоратися з Росією.