“Військові планувальники” розроблять у четвер "практичні плани" підтримки безпеки України, ‒ Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на початку відеоконференції зі світовими лідерами, учасниками "коаліції охочих", закликав продовжувати чинити тиск на Володимира Путіна та вимагати беззастережного припинення вогню.

Про це пише Sky News.

У спільній відеоконференції в суботу взяли участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, — загалом лідери 26 країн "коаліції охочих".

"Я вважаю, що рано чи пізно йому доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозну дискусію", — сказав Стармер.

"Але ми не можемо сидіти склавши руки і просто чекати, коли це станеться. Ми повинні продовжувати рухатися вперед, рухатися вперед і готуватися до миру — миру, який буде надійним і який триватиме довго", — переконаний він.

Це означає зміцнення оборони України, "готовність захищати будь-яку угоду самостійно за допомогою коаліції охочих" і збереження "тиску на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів".

Як зазначає The Guardian, Стармер сказав, що після віртуальної зустрічі зі світовими лідерами вони домовилися про те, що “військові планувальники” зберуться у Британії у четвер, щоб “розробити практичні плани того, як наші військові можуть підтримати майбутню безпеку України”.

Він уточнив, що плани про забезпечення мирної угоди переходять до “оперативної фази”.

“Ми прискоримо нашу військову підтримку, посилимо санкції щодо доходів Росії і продовжимо вивчати всі законні шляхи, щоб гарантувати, що Росія заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні”, ‒ зазначив він.