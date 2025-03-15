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ЗМІ: США ліквідували одного з лідерів ІДІЛ в Іраку

Спецоперацію провели коаліційні сили США спільно з Іракською розвідкою.

ЗМІ: США ліквідували одного з лідерів ІДІЛ в Іраку
Солдати 2 -ї піхотної дивізії під час патрулювання міста Дора, Ірак, 2007 р Солдати 2 -ї піхотної дивізії під час патрулювання м
Фото: Wikicommons

Коаліційні сили США спільно з представниками Іркської розвідки, ліквідували одного з лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава" Абдаллу Макі Мослеха аль-Ріфаї, відомого також як Абу Хадіджа.

Про це повідомляє Fox News.

Терориста знищили в ході операції, проведеної співробітниками Іракської національної розвідки спільно з коаліційними силами на чолі зі США.

У Центральному командуванні Збройних сил США підтвердили, що їхні сили спільно з іракськими розвідувальними та силовими структурами завдали авіаудару в провінції Анбар, унаслідок якого було ліквідовано "другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі".

Абу Хадіджа відповідав за операції, логістику і планування ІДІЛ у всьому світі, а також керував значною частиною фінансів глобальної організації угруповання.

На місці удару американські сили виявили двох ліквідованих терористів, обох у поясах смертника та з кількома видами зброї. ДНК-ідентифікація підтвердила, що одним із них був Абу Хадіджа.

Прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані назвав його "одним із найнебезпечніших терористів в Іраку та світі".

  • У 2022 році тодішній президент Джо Байден дозволив відправити до Сомалі менше ніж 500 військовослужбовців на «постійній» основі для відновлення антитерористичної місії, яка була завершена під час першого терміну Трампа. У той час США завдали авіаудару по пов'язаних з Аль-Каїдою терористам Аш-Шабаб, які атакували Національну армію Сомалі, убивши 27 осіб.
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