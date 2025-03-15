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ЗМІ: США планують посилити обмеження на в’їзд для громадян 43 країн

Проєкт списку передбачає три категорії списку країн: червоний, помаранчевий і жовтий.

ЗМІ: США планують посилити обмеження на в’їзд для громадян 43 країн
Прапори США біля Капітолію, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Дональда Трампа розглядає нові обмеження на поїздки до США, які торкнуться громадян 43 країн. У переліку вказані також громадяни Росії та Білорусі.

Про це повідомляє NYT з посиланням на офіційних осіб, обізнаних із ситуацією.

Проєкт списку рекомендацій, розроблений дипломатами і співробітниками служб безпеки, передбачає три категорії списку країн: червоний, помаранчевий і жовтий.

У "червоний список" ввійшли 11 країн, громадянам яких повністю заборонять в’їзд. До нього входять Афганістан, Бутан, Куба, Іран, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

У "помаранчевому списку" — 10 країн, подорожі з яких будуть обмежені, але не припинені. У цих випадках може бути дозволено в'їзд заможним діловим мандрівникам, але не людям, які подорожують за імміграційними або туристичними візами.  Зокрема, громадяни Росії, Білорусі, Еритреї, Гаїті, Лаосу, М’янми, Пакистану, Сьєрра-Леоне, Південного Судану та Туркменістану зможуть в’їжджати до США лише за певних умов, зокрема, після обов’язкової особистої співбесіди для отримання візи.

Проєкт також включає "жовтий" список з 22 країн, яким буде надано 60 днів для усунення виявлених недоліків. Причому із загрозою переміщення до одного з інших списків у разі невиконання вимог. За словами чиновників, до цього списку ввійшли: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республіка Конго, Демократична Республіка Конго, Домініка, Екваторіальна Гвінея, Гамбія, Ліберія, Малаві, Малі, Мавританія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сан-Томе і Прінсіпі, Вануату і Зімбабве.

Невідомо також, чи поширяться обмеження на володарів чинних віз або їх анулюють. Залишається незрозумілим і те, чи будуть звільнені від заборони нинішні власники грін-карт, які вже отримали право на законне постійне проживання.

Проєкт обговорюється в Держдепартаменті та інших відомствах, і остаточний список країн може змінитися до його затвердження Білим домом. 

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