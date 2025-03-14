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США привітали мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном

Мирні домовленості дають можливість перегорнути сторінку конфлікту "відповідно до бачення президента Трампа".

США привітали мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном
Президент США Дональд Трамп очікує президента України Володимира Зеленського біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 28 л
Фото: EPA

Держдеп США привітав Вірменію та Азербайджан із завершенням переговорів щодо мирної угоди.

Про це ідеться у заяві Держдепу.

Мирні домовленості дають можливість для Вірменії та Азербайджану перегорнути сторінку десятирічного конфлікту "відповідно до бачення президента Трампа щодо більш мирного світу".

"Настав час взяти на себе зобов’язання щодо миру, підписати та ратифікувати договір і розпочати нову еру процвітання для народу Південного Кавказу", — додають у Держдепі.

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