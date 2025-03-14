США привітали мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном

Держдеп США привітав Вірменію та Азербайджан із завершенням переговорів щодо мирної угоди.

Про це ідеться у заяві Держдепу.

Мирні домовленості дають можливість для Вірменії та Азербайджану перегорнути сторінку десятирічного конфлікту "відповідно до бачення президента Трампа щодо більш мирного світу".

"Настав час взяти на себе зобов’язання щодо миру, підписати та ратифікувати договір і розпочати нову еру процвітання для народу Південного Кавказу", — додають у Держдепі.