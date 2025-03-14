Україна й Іспанія підписали угоду про підготовку військових

Україна й Іспанія у межах посилення оборонної співпраці підписали нову угоду про підготовку українських військових.

Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

"Провів продуктивну зустріч із міністеркою оборони Королівства Іспанія Маргаритою Роблес. Обговорили ключові питання спільної безпеки та подальшого зміцнення Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

Глави Міноборони зосередилися на поглибленні індустріальної взаємодії, посиленні систем протиповітряної оборони, постачанні боєприпасів і бронетехніки.

"Пані Роблес представила детальні плани допомоги Україні у 2025 році. За підсумками переговорів підписали важливу угоду про підготовку українських військових, що виведе нашу взаємодію на новий рівень", – повідомив Умєров.

Також іспанська сторона зацікавилася вивченням українського досвіду ведення сучасної війни.