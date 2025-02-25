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У Іспанії планують відкрити український "Хаб єдності"

Іспанія готова надати приміщення для цього. 

У Іспанії планують відкрити український "Хаб єдності"
Володимир Зеленський із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Фото: Офіс президента

У Іспанії планують відкрити українських "Хаб єдності", і ця країна вже готова надати приміщення.

Про це повідомила пресслужба міністерства національної єдності. 

Зазначається, що можливість відкриття українського Хабу єдності в Іспанії обговорили віцепрем’єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов під час зустрічі Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом. 

Після нещодавньої зустрічі у Давосі сторони досягли прогресу у питанні співпраці між нашими країнами. Зокрема Іспанія висловила готовність надати приміщення для відкриття українського Хабу єдності (Unity Hub).

"Сьогодні запропонував пану Премʼєр-міністру підписати Спільну декларацію між нашими державами, яка б формалізувала партнерство і створила б основу для подальшої підтримки", – сказав Чернишов.

Віцепрем’єр-міністр подякував уряду Іспанії за непохитну солідарність з Україною та готовність разом працювати заради допомоги українцям.

  • У січні віцепрем’єр-міністр України, міністр національної єдності Олексій Чернишов розповів LB.ua, що ніхто не буде насильно повертати громадян з-за кордону або встановлювати штучні обмеження для них. Натомість для них створять Агенцію національної єдності, яка відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії.  
  • А вже 15 лютого 15 лютого, на полях Мюхенської конференції з безпеки підписали декларацію про наміри щодо створення українських "Хабів єдності" у Німеччині. 
  • У цих Хабах надаватимуть культурні можливості, пропонуватимуть уроки мови та культури, підтримуватимуть у пошуку роботи, а також консультуватимуть щодо добровільного повернення в Україну та внеску у відбудову країни. 
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