У Іспанії планують відкрити український "Хаб єдності"

У Іспанії планують відкрити українських "Хаб єдності", і ця країна вже готова надати приміщення.
Про це повідомила пресслужба міністерства національної єдності.
Зазначається, що можливість відкриття українського Хабу єдності в Іспанії обговорили віцепрем’єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов під час зустрічі Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом.
Після нещодавньої зустрічі у Давосі сторони досягли прогресу у питанні співпраці між нашими країнами. Зокрема Іспанія висловила готовність надати приміщення для відкриття українського Хабу єдності (Unity Hub).
"Сьогодні запропонував пану Премʼєр-міністру підписати Спільну декларацію між нашими державами, яка б формалізувала партнерство і створила б основу для подальшої підтримки", – сказав Чернишов.
Віцепрем’єр-міністр подякував уряду Іспанії за непохитну солідарність з Україною та готовність разом працювати заради допомоги українцям.
- У січні віцепрем’єр-міністр України, міністр національної єдності Олексій Чернишов розповів LB.ua, що ніхто не буде насильно повертати громадян з-за кордону або встановлювати штучні обмеження для них. Натомість для них створять Агенцію національної єдності, яка відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії.
- А вже 15 лютого 15 лютого, на полях Мюхенської конференції з безпеки підписали декларацію про наміри щодо створення українських "Хабів єдності" у Німеччині.
- У цих Хабах надаватимуть культурні можливості, пропонуватимуть уроки мови та культури, підтримуватимуть у пошуку роботи, а також консультуватимуть щодо добровільного повернення в Україну та внеску у відбудову країни.