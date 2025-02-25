У Іспанії планують відкрити український "Хаб єдності"

Іспанія готова надати приміщення для цього.

У Іспанії планують відкрити українських "Хаб єдності", і ця країна вже готова надати приміщення.

Про це повідомила пресслужба міністерства національної єдності.

Зазначається, що можливість відкриття українського Хабу єдності в Іспанії обговорили віцепрем’єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов під час зустрічі Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом.

Після нещодавньої зустрічі у Давосі сторони досягли прогресу у питанні співпраці між нашими країнами. Зокрема Іспанія висловила готовність надати приміщення для відкриття українського Хабу єдності (Unity Hub).

"Сьогодні запропонував пану Премʼєр-міністру підписати Спільну декларацію між нашими державами, яка б формалізувала партнерство і створила б основу для подальшої підтримки", – сказав Чернишов.

Віцепрем’єр-міністр подякував уряду Іспанії за непохитну солідарність з Україною та готовність разом працювати заради допомоги українцям.