Експрезидентка Бразилії Ділма Русеф потрапила до лікарні у Шанхаї, де розташований офіс очолюваного нею Нового банку розвитку.

Як пише Reuters, політикиня була ушпиталена після того, як поскаржилася на високий тиск, нудоту та запаморочення. Її відвезли до Міжнародного медичного центру "Схід" у Шанхаї. Пресслужба банку та особисті помічники Русеф ситуацію не коментували.

Ділма Русеф була першою жінкою на посаді глави держави у Бразилії. Вона очолювала країну з 2011 року до імпічменту у 2016-ому, оголошеному через корупційний скандал на тлі глибокої економічної кризи.

У 2023-ому році колишня президентка стала директоркою банку, який є однією з ключових фінансових організацій блоку БРІКС - проросійської організації, яка об'єднує лояльні до Кремля країни з сильною економікою.