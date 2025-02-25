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Колишню президентку Бразилії госпіталізували у Китаї

Політикиня наразі працює у фінансовій системі проросійської БРІКС.

Колишню президентку Бразилії госпіталізували у Китаї
Ділма Русеф
Фото: EPA/UPG

Експрезидентка Бразилії Ділма Русеф потрапила до лікарні у Шанхаї, де розташований офіс очолюваного нею Нового банку розвитку. 

Як пише Reuters, політикиня була ушпиталена після того, як поскаржилася на високий тиск, нудоту та запаморочення. Її відвезли до Міжнародного медичного центру "Схід" у Шанхаї. Пресслужба банку та особисті помічники Русеф ситуацію не коментували.

Ділма Русеф була першою жінкою на посаді глави держави у Бразилії. Вона очолювала країну з 2011 року до імпічменту у 2016-ому, оголошеному через корупційний скандал на тлі глибокої економічної кризи. 

У 2023-ому році колишня президентка стала директоркою банку, який є однією з ключових фінансових організацій блоку БРІКС - проросійської організації, яка об'єднує лояльні до Кремля країни з сильною економікою.    

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