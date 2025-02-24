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Президенти США та Франції обговорили відправку військ в Україну. Трамп знову заявив, що війна може закінчитися “впродовж тижнів”

При цьому президенти США та Франції посперечалися щодо характеру європейської підтримки України. 

Президенти США та Франції обговорили відправку військ в Україну. Трамп знову заявив, що війна може закінчитися “впродовж тижнів”
Президент США Дональд Трамп проводить спільну прес-конференцію з президентом Франції Еммануелем Макроном у східній кімнаті Білог
Фото: EPA

Європейські війська, дислоковані на території України, можуть стати гарантом безпеки після припинення війни.

Про це заявили на спільній пресконференції у Білому домі президенти США Дональд Трамп та Франції Еммануель Макрон, повідомляє Financial Times

“Європа готова активізуватися, бути сильнішим партнером, робити більше в обороні та безпеці континенту”, — зазначив Макрон. За його словами, війська можуть бути відправлені, але не на лінію фронту — лише “для позначення присутності” та виступати в якості гарантії безпеки України від майбутньої російської агресії.

За словами президента Франції, цього тижня його країна тісно співпрацювала з Великою Британією та обмінювалася інформацією з іншими країнами ЄС, “і ми готові та бажаємо надати ці гарантії безпеки, які, можливо, можуть включати війська”.

“Вони можуть спостерігати, щоб усе було зроблено належним чином. Я не думаю, що це буде проблемою”, — додав Дональд Трамп.

Він також припустив, що президент Росії Володимир Путін не буде заперечувати проти присутності миротворчих військ в Україні після завершення війни.

“Він прийме це, — сказав Дональд Трамп. — Я ставив йому це питання. Якщо ми укладемо угоду, він не сподіватиметься на нову війну. Я спеціально поставив йому це питання, і він не має з цим проблем”.

Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном в Овальному кабінеті Білого дому, 24 лютого 2025 р.
Фото: EPA-EFE
Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном в Овальному кабінеті Білого дому, 24 лютого 2025 р.

Президент США також заявив, що війна може закінчитися “впродовж тижнів”.

“Я думаю, що ми можемо покінчити з цим за кілька тижнів, якщо будемо розумні, — зазначив він. — Якщо ми не будемо розумними, це продовжуватиметься, і ми продовжуватимемо втрачати молодих красивих людей, які не повинні вмирати. А ми цього не хочемо. І — запам’ятайте, що я сказав — це може перерости у третю світову війну, і ми цього теж не хочемо”.

При цьому президенти США та Франції посперечалися щодо характеру європейської підтримки України. 

“Щоб ви зрозуміли, Європа позичає гроші Україні. Вони отримують свої гроші назад”, — заявив Дональд Трамп, кажучи про необхідність підписання угоди з Україною про надра

Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном в Овальному кабінеті Білого дому, 24 лютого 2025 р.
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном в Овальному кабінеті Білого дому, 24 лютого 2025 р.

“Ні, ми, відверто кажучи, заплатили. Ми заплатили 60% загальних зусиль. Це було як у США: кредити, гарантії, гранти, — сказав він. — У нас є 230 мільярдів доларів заморожених активів у Європі, російських активів. Але це не застава кредиту, тому що це не наша власність. Тому вони заморожені”.

“Якщо ви в це вірите, це нормально для мене. Вони повертають гроші, а ми ні. Але тепер ми це робимо”, — зазначив у відповідь Дональд Трамп.

Нагадаємо, сьогодні з візитом до США прибув президент Франції Еммануель Макрон. Разом з Дональдом Трампом він взяв участь у онлайн зустрічі лідерів “Великої сімки”. 

27 лютого з президентом США зустрінеться прем’єр Великої Британії Кір Стармер

Лідери Великої Британії і Франції обговорюють зі США план розгортання до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо Росія та Україна досягнуть угоди про припинення вогню.

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