Єврокомісія планує до липня відкрити перші три кластери переговорів щодо євроінтеграції України

На спільному засіданні Єврокомісії та уряду Україні в Києві єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів щодо вступу України в ЄС у першому півріччі цього року, пише "Інтерфакс-Україна".

"Є ряд кроків, які ще потрібно зробити, але ми сподіваємося, що зможемо відкрити кластер 1 "Фундаментальні основи", кластер 2 "Внутрішній ринок", кластер 6 "Зовнішні відносини" вже під час головування Польщі, а потім у нас є ще півроку, щоб відкрити інші три", – сказала єврокомісар.

Також вона наголосила, що Єврокомісія інвестує в прискорення процесу євроінтеграції України та, як і Україна, прагне якнайшвидше досягти суттєвого прогресу.

Водночас, для виконання таких амбітних планів треба наполегливо працювати з обох сторін, "дуже важливо підтримувати високий темп реформ, забезпечуючи при цьому відповідальність усього суспільства, що передбачає підтримку дійсно тісного партнерства з депутатами Верховної Ради, громадянським суспільством, а також представниками приватного сектору".

Кос додала, що для рішення щодо наступних кроків, важливо надати країнам-членам ЄС міцну фактологічну базу, яка демонструє прогрес.