СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Усе залежить від точки зору
Усе залежить від точки зору
На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер заявив, що головна мета — досягти незалежності від США
На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер заявив, що головна мета — досягти незалежності від США
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
Гірше, ніж злочин. Чому Росія почала велику війну з Україною
Гірше, ніж злочин. Чому Росія почала велику війну з Україною
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)
У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
ГоловнаСвіт

Єврокомісія планує до липня відкрити перші три кластери переговорів щодо євроінтеграції України

Єврокомісія інвестує в прискорення процесу євроінтеграції України.

Єврокомісія планує до липня відкрити перші три кластери переговорів щодо євроінтеграції України
Марта Кос
Фото: Epa/UPG

На спільному засіданні Єврокомісії та уряду Україні в Києві єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів щодо вступу України в ЄС у першому півріччі цього року, пише "Інтерфакс-Україна".

"Є ряд кроків, які ще потрібно зробити, але ми сподіваємося, що зможемо відкрити кластер 1 "Фундаментальні основи", кластер 2 "Внутрішній ринок", кластер 6 "Зовнішні відносини" вже під час головування Польщі, а потім у нас є ще півроку, щоб відкрити інші три", – сказала єврокомісар.

Також вона наголосила, що Єврокомісія інвестує в прискорення процесу євроінтеграції України та, як і Україна, прагне якнайшвидше досягти суттєвого прогресу.

Водночас, для виконання таких амбітних планів треба наполегливо працювати з обох сторін, "дуже важливо підтримувати високий темп реформ, забезпечуючи при цьому відповідальність усього суспільства, що передбачає підтримку дійсно тісного партнерства з депутатами Верховної Ради, громадянським суспільством, а також представниками приватного сектору".

Кос додала, що для рішення щодо наступних кроків, важливо надати країнам-членам ЄС міцну фактологічну базу, яка демонструє прогрес.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies