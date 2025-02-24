ООН підтримала й американську резолюцію, яка не містить засудження російської агресії

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за американський проєкт резолюції щодо третьої річниці російської війни. Україна утрималася під час голосування.
Про це пише "Європейська правда".
У проєкті проєкті резолюції США "Шлях до миру" не згадувалася необхідність відновлення територіальної цілісності України, а Росія не названа агресором.
За резолюцію США проголосували 93 держави-члени ООН, проти виступили вісім, 73 – утримались під час голосування. Україна також утрималась.
Водночас Генасамблея ООН відхилила російську поправку "про необхідність усунення корінних причин української кризи": проти неї висловилась 71 держава, а підтримала – тільки 31.
Напередодні Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни "Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні".
Таким чином, у понеділок Генасамблея ухвалила обидві резолюції, які закликають до відновлення територіальної цілісності України.