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ООН підтримала й американську резолюцію, яка не містить засудження російської агресії

Україна утрималася.

ООН підтримала й американську резолюцію, яка не містить засудження російської агресії
Фото: МЗС України

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за американський проєкт резолюції щодо третьої річниці російської війни. Україна утрималася під час голосування.

Про це пише "Європейська правда".

У проєкті проєкті резолюції США "Шлях до миру" не згадувалася необхідність відновлення територіальної цілісності України, а Росія не названа агресором.

За резолюцію США проголосували 93 держави-члени ООН, проти виступили вісім, 73 – утримались під час голосування. Україна також утрималась.

Водночас Генасамблея ООН відхилила російську поправку "про необхідність усунення корінних причин української кризи": проти неї висловилась 71 держава, а підтримала – тільки 31.

Напередодні Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни "Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні". 

Таким чином, у понеділок Генасамблея ухвалила обидві резолюції, які закликають до відновлення територіальної цілісності України.

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