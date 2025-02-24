ЄС призупиняє низку санкцій щодо ключових секторів економіки Сирії

Водночас у силі залишаються санкції, пов’язані з режимом Башара Асада, сектором хімічної зброї та незаконною торгівлею наркотиками.

Рада Європейського союзу сьогодні вирішила призупинити низку санкцій проти Сирії, йдеться на сайті інституції.

“Це рішення є частиною зусиль ЄС щодо підтримки інклюзивного політичного переходу в Сирії та її швидкого економічного відновлення, реконструкції та стабілізації”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Рада ЄС, зокрема, вирішила:

призупинити галузеві обмеження в енергетиці (нафтогазовій та електроенергетиці) та транспорті;

розморозити кошти і економічні ресурси п'яти організацій: Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank і Syrian Arab Airlines, а також дозволити надання коштів і економічних ресурсів у розпорядження центрального банку Сирії.

запровадити певні винятки щодо заборони встановлення банківських відносин між сирійськими банками та фінансовими установами на територіях держав-членів ЄС, щоб дозволити операції, пов’язані з енергетичним і транспортним секторами, а також операції, необхідні для гуманітарних цілей та реконструкції;

запровадити виключення для особистого користування щодо заборони експорту предметів розкоші до Сирії.

Рада далі оцінюватиме, чи можна продовжити зупинку економічних санкцій у країні, і стежитиме за ситуацією в країні, аби переконатися, що зняття санкцій залишається доцільними.

Водночас у силі залишаються санкції, пов’язані з режимом поваленого диктатора Башара Асада, сектором хімічної зброї та незаконною торгівлею наркотиками.

Також діятимуть обмеження щодо торгівлі зброєю, товарів подвійного призначення, обладнання для внутрішніх репресій, програмного забезпечення для перехоплення та спостереження інформації, а також імпорту/експорту сирійських товарів культурної спадщини.