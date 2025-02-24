ЗМІ: біля російського консульства у французькому Марселі пролунав вибух (оновлено)

Місцеві журналісти повідомили, що у сад біля будівлі кинули два коктейлі Молотова.

Сьогодні біля російського консульства в портовому місті Марсель на півдні Франції пролунав вибух, пише Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відомо, що на місці інциденту працювали пожежники.

Як повідомив журналіст видання Valeurs Actuelles, за даними джерел у поліції, сьогодні вранці в сад консульства було кинуто два коктейлі Молотова. Поруч знайшли викрадений транспортний засіб, який перевіряють.

Постраждалих та пошкоджень немає.

Раніше газета La Marseillaise написала, що генеральний консул Росії підтвердив вибух всередині консульства.

Зранку біля будівлі помітили працівників служб надзвичайних ситуацій, територію навколо будівлі охороняли спецназ поліції та військові.

Станом на 09:30 за місцевим часом близько 30 працівників служби порятунку ліквідовували пожежу.

[Info @Valeurs]

Un engin explosif a explosé au consulat de Russie, rue Ambroise Paré à Marseille (8e) ce lundi matin aux alentours de 7h30.

Aucune victime, selon nos infos, seulement des dégâts matériels. Gros dispositif policier, pompiers. Les démineurs attendus. pic.twitter.com/V5uJU9neRJ — Nicolas Boutin (@NicolasBoutin11) February 24, 2025