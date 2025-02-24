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ЗМІ: біля російського консульства у французькому Марселі пролунав вибух (оновлено)

Місцеві журналісти повідомили, що у сад біля будівлі кинули два коктейлі Молотова.

ЗМІ: біля російського консульства у французькому Марселі пролунав вибух (оновлено)
Марсель
Фото: Russian Consulate in Marseille, France/Facebook

Сьогодні біля російського консульства в портовому місті Марсель на півдні Франції пролунав вибух, пише Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відомо, що на місці інциденту працювали пожежники. 

Як повідомив журналіст видання Valeurs Actuelles, за даними джерел у поліції, сьогодні вранці в сад консульства було кинуто два коктейлі Молотова. Поруч знайшли викрадений транспортний засіб, який перевіряють. 

Постраждалих та пошкоджень немає.

Раніше газета La Marseillaise написала, що генеральний консул Росії підтвердив вибух всередині консульства.

Зранку біля будівлі помітили працівників служб надзвичайних ситуацій, територію навколо будівлі охороняли спецназ поліції та військові.

Станом на 09:30 за місцевим часом близько 30 працівників служби порятунку ліквідовували пожежу.

Support LB.ua

  • Вибух стався в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон їде до Вашингтона на зустріч щодо війни з президентом США Дональдом Трампом.
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