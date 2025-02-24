Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Рязані

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження дронами нафтопереробного заводу у Рязані.
"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф", – йдеться у повідомленні Генштабу.
Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.
Результати ураження уточнюються.
Окрім того вчора, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу - зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області РФ.
"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде…", – зазначили у Генштабі.
- Раніше у Росії повідомили про третю від початку року атаку дронів на Рязанський НПЗ.
- Цей завод атакували вже у ніч на 24 січня, потім – на 26 січня.
- Рязанський НПЗ – один з найбільших в Росії, з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. за даними співрозмовників, унаслідок удару там палають мінімум три резервуари.