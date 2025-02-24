Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Рязані

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження дронами нафтопереробного заводу у Рязані.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.

Результати ураження уточнюються.

Окрім того вчора, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу - зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області РФ.

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде…", – зазначили у Генштабі.