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Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Рязані

Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Рязані
Атака на Рязанський НПЗ
Фото: Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження дронами нафтопереробного заводу у Рязані.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф", – йдеться у повідомленні Генштабу. 

Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.

Результати ураження уточнюються.

Окрім того вчора, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу - зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області РФ.

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде…", – зазначили у Генштабі. 

  • Раніше у Росії повідомили про третю від початку року атаку дронів на Рязанський НПЗ.
  • Цей завод атакували вже у ніч на 24 січня, потім – на 26 січня.
  • Рязанський НПЗ – один з найбільших в Росії, з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. за даними співрозмовників, унаслідок удару там палають мінімум три резервуари. 
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