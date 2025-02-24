Протягом тижня відбулося 869 зіткнень із окупантами, найбільше – на Покровському напрямку

Протягом тижня відбулося 869 бойових зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопалівському, Торецькому і Курському напрямках, де тривають важкі бої. Завдала по території України 13 ракетних ударів (35 ракет), 593 авіаудари (893 КАБ), провела понад 37 000 обстрілів (понад 700 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку у районі Вовчанська, Фиголівки, Малої Шапківки, Тополів, Дворічного і Западного. На Куп'янському відбили 61 атаку біля Степової Новоселівки, Глушківки, Новоосинового, Загризового, Лозової, Петропавлівки, Піщаного, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 68 атак противника у районі населених пунктів Копанки, Балка Журавка, Григорівка, Новолюбівка, Терни, Ямполівка, Зарічне, Колодязі, Макіївка, Іванівка та в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак у районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 34 атаки у районах Олександро-Шультиного, Часового Яру, Васюківки, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили 80 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Лозової, Серебрянівки, Кримського, Щербинівки та в напрямку Деліївки", – сказав він.

На Покровському захисники відбили 274 атаки окупантів. Основні зусилля росіяни зосереджували поблизу населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Тарасівка, Новоторецьке, Свиридонівка, Єлизаветівка, Покровськ, Промінь, Новоукраїнка, Лисівка, Піщане, Миролюбівка, Малинівка, Сергіївка, Андріївка, Богданівка, Ясиневе, Срібне, Дачинське, Котлине, Котлярівка, Запоріжжя, Олексіївна, Удачне, Улакли, Молодецьке, Успенівка, Надїівка, Новолександрівка.

На Новопавлівському захисники продовжують стримувати ворога у районі населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Новий Комар, Новочерувате, Привільне і Бурлацьке, де ворога 100 разів пробував прорвати оборону.

На Гуляйпільському напрямку росіяни провели 17 атак у районі Новополя і Новосілки.

На Оріхівському росіяни атакували 35 разів у напрямку Нестеренки, Новондріївки, Степового, Малих Щербаків, Щербаків, П'ятихаток.

"На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня ворог одного разу атакував. Успіху не мав. Триває операція Сил оборони в Курській області. Українські воїни відбили 103 російські атаки. Російські терористи завдали протягом минулого тижня 219 авіаційних ударів, скинувши 297 КАБ по території", – сказав він.