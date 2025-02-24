Усе залежить від точки зору

Зараз ми почуваємося одночасно краще й гірше, ніж до початку великої війни.

Фото: facebook/24 ОМБр імені короля Данила Мікрорайон Канал у Часовому Яру, біля каналу Сіверський Донець

Росія змусила мільйони українців виїхати за кордон, зайняла Маріуполь, позбавила нас виходу до Азовського моря, перетворила агломерації сходу на щебінь і могильники.

У разі припинення вогню противник проведе гілку з найбільшої АЕС Європи в Крим, перешиє людей пропагандою і кине мешканців Маріка й Меліка штурмувати Запоріжжя, як кинув донецьких і луганських на Марік і Мелік.

Частина компаній, які вийшли з РФ через співчуття до України, повернуться.

Частину санкцій Москва обійде через сателітів і країни Глобального півдня.

Якщо частину тіньового флоту арештують, росіяни куплять ще кораблів і передадуть під управління компаній-одноденок.

30 мільйонів вигодонабувачів від війни у РФ (у ВПК, адміністрації, ті, хто заробляє на обході санкцій) плескатимуть, інших придушать репресіями та пропагандою.

А ми перед виборами будемо з'ясовувати, до чого готувалися на Чонгарі і як росіяни доїхали до Броварів за 48 годин.

І росіянам навіть не доведеться витрачатися на ІПСО: то міна з не тим порохом, то тягне військового до машини бандит, а за сумісництвом депутат і ресторатор. Щось буде.

Продали свої надра американцям і євреям, як ми і казали, біснуватиметься котон.

Фото: EPA/UPG Плакат з написом «Звільніть раба від його пут» навпроти посольства США в Москві, 26 червня 2024 року.

Це правда.

Ми довели Росію до стану полків калік, де поранені на милицях несуть боєприпаси, а віслюки забиті у штатку підрозділів — цього не могло бути до війни, бо не могло бути ніколи.

Намагаючись зайняти Авдіївку та Покровськ, ворог втратив дружній режим у Сирії та вплив на Вірменію.

ЧФ РФ утратив затопленими, виведеними з ладу третину вимпелів, більшу частину десантних юнітів.

Усі пишуть про «Москву», а я досі захоплююся, як всадили Storm Shadow у підводний човен і він палав, як сірник. Російський флот звалив у Новоросійськ і не відсвічує.

Ми знищили кілька арсеналів стратегічного рівня, деякі НПЗ отримали три хвилі прильотів, комбінати Росрезерву горіли тижнями.

Росія під пресингом ударів далеких дронів заборонила експорт палива і втратила поромне сполучення з Кримом.

Уперше в історії ми захопили районний центр члена Радбезу ООН і ядерного клубу.

Північні корейці вступили в гру, втратили третину угруповання вбитими й пораненими та вийшли на переформування й відновлення.

Фото: Схеми/ Радіо Свобода Загиблі солдати армії РФ на Курському напрямку, серед них є солдати з КНДР.

І це правда. Жодного слова брехні та маніпуляції. Ми гарні, і мало хто в сучасному світі зміг би так.

Стратегічно ми втратили людей, вихід до моря. На тлі боїв під Покровськом маячнею звучать слова про виходи до Криму та на кордони будь-якого року.

Стратегічно ми отримали тил у вигляді держав Європейського Союзу — пів мільярда людей і найбільшого ВВП. США домовляються, як організувати нам постачання зброї в обмін на доступ до надр.

Тобто ні ЄС, ні США нас не здають. Попри дуже агресивні закиди про диктатуру й те, що Україна сама винна в нападі, не думаю, що США готові обрізати нам допомогу, щоб побачити ще мільйони біженців і картини фільтрації в мільйонних містах.

У нас 70+ HIMARS і М270, здатних покласти ракету за десятки кілометрів у п’ятиметрове коло. Достатньо не відсипати їм пакетів високоточних ракет, щоб ми сильно просіли в можливостях.

Ракети проти балістики найновіших ітерацій для монархій Затоки коштували 5–7 млн доларів за штуку — навіть самі США не можуть наситити ринок кінетичними перехоплювачами. Ще раз — у світі немає потужностей замінити США у сфері ПРО.

Фото: zsu.gov.ua HIMARS на Південному напрямку. Роботана Південному напрямку.

У нас працюють Starlink, активний супутниковий зв'язок: хотіли б здати — просто програмно обрізали б і впало б багато чого, включно з морськими дронами. Альтернативи є, але дістати з коробки й увімкнути — ні.

Розумієте, так? Ретвіт Маска пропаганди Кремля для своєї навіженої аудиторії окремо, а супутниковий зв'язок окремо.

Угода про рідкісноземельні копалини?

Україна має один з найбільших запасів газу в Європі, але роками закуповувала його, тому що корупція і криві руки не давали організувати видобуток.

Має найбільші запаси урану, але паливо нам робить Westinghouse.

Нехай зайдуть, бурять свердловини, модернізують шахти. Розраховуватися за постачання — це нормально. Велика Британія розраховувалася за лендліз до кінця 1990-х.

Гроші, активи, школа США — це найкраща угода як вона є. Так, торгуватися нормально. І так, не обов'язково підписувати все, що лягло на стіл. Але стратегічно Україну спільна розробка надр мала б цікавити. Газ, нафта, уран, титан, не тільки літій.

Європа робить нам сотні тисяч дронів (у ЄС немає обкатаних у бою Сил безпілотних операцій, але є потужності), мільйон снарядів, в Україну зайшов Rheinmetall, швидше за все, зайде Patria, данська модель для ОПК, усі виробники ЄС і Великої Британії крутять для нас САУ, з поляками буде цілий кластер в ОПК.

Фото: EPA/UPG Rheinmetall Виробництво 155 мм артилерійських снарядів на заводі

Для нас роблять стволи гармат, електроніку, РЕБ, буквально все.

Навіть цього не вистачає на землі для 150+ бригад, але для нас роблять багато.

Прориватимуться росіяни ближче до Дніпра — ЄС даватиме більше.

Знайдуть зі зберігання, куплять на ринку, підрядять, як Франція, цивільний сектор виробляти все навколовійськове.

Після ослів і Т-55 з мангалами далі катапульти, після «жигулів» поїдуть на «побєдах».

Надірвуться в Москві рано чи пізно. Бо займаючи передмістя Покровська, не займаєш виробництва мільйона снарядів і британських САУ.

Це ключовий момент, який треба розуміти. Ми помінялися ролями. Цього не було в часи Іловайська, а тепер є.

Фото: Міністерство оборони Великобританії AS-90. Навчання українських артилеристів на самохідних артилерійських установках

Тому логічно, щоб РФ узяла паузу й почала кошмарити наш європейський тил: лякати війною, проводити гібридні операції та зализувати рани. Без впливу на Європу Україну не взяти.

США хочуть зосередитись на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Китай будує третій авіаносець, освоює електромагнітні катапульти і тренує пілотів палубної авіації. На верфях стоїть четвертий — з атомним двигуном.

Одне покоління — і вони будуть готові потягатися за торгові шляхи й улаштувати свій атол Мідвей. Для них це життєво важливо, щоб не обклали базами й не залишили без сировини й енергоносіїв. Тому Вашингтон вступає в холодну війну в Азії і, ймовірно, буде різати витрати на командування в Європі та на Близький Схід.

Наше основне завдання — достукатися. До всіх. До своїх і до чужих.

До шести мільйонів чоловіків, які про всяк випадок не скачали Резерв+. До мільйонів українців у Європі. До сусідів по континенту.

Нічого ще не закінчилось. Тікати далі до Азії, до Південної Америки можливо.

Але там теж починається гонка: Австралія замовляє атомні підводні човни й ОТРК (Австралія видобуває газу більше, ніж Норвегія, і біля неї проходять важливі торгові шляхи); біля В'єтнаму триває протистояння за острови Спратлі — Китай намиває там штучні утворення, щоб будувати аеродроми й порти.

Фото: Joe Biden Twitter Президент США Джо Байден, премʼєр Британії Ріші Сунак і голова уряду Австралії Ентоні Албанізі 13 березня 2024 року уклали безпрецедентну угоду про будівництво атомних підводних човнів.

Цілі Китаю — Малаккська протока й ті зони, що можуть залишити без газу, нафти й сировини для заводів авіаносні групи Великої Британії, Франції та США.

Важливо знайти себе у світі, який почав дивитися один на одного через монітори запуску ракет.

Немає нічого важливішого за це. Можна бігти все життя, але на Місяць не втечеш і від себе не втечеш.

Усе вирішиться на лінії зіткнення.

Можемо розсипатися та розлізтися, як гнила тканина, і тоді станемо субстратом для агресії Росії проти ЄС. Жити в таборі біженців та інтернованих, чекати на рис з квасолею на обід. Або працювати на ВПК Путіна, який щоночі вбиває наших дітей і цілить по саркофагу ЧАЕС.

А можемо побудувати Східний вал, контратакувати, де вдається, засіяти прикордоння РФ мінами, перетворити територію площею кілька сотень кілометрів на зону ризикованого землеробства через дрони. Перетворитися на морського їжака, що гарантовано скалічить пащу хижака.

Вибір тих, хто хоче Україні добра і процвітання, очевидний.