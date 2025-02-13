Сирський: "Маємо власну зону безпеки на території РФ і утримуємо близько пів тисячі квадратних кілометрів"

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав бойові частини на Сумському напрямку і детально проаналізував оперативну обстановку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Минулого року ворог мав наміри перетворити цей регіон на “санітарну зону”, планував розвивати наступ на Харків і Суми. Тому ми діяли на випередження та провели власну наступальну операцію, перенісши бойові дії на територію противника в Курській області. Ми зламали ворожі плани. І сьогодні маємо власну зону безпеки на території РФ, вздовж кордону України, утримуємо близько пів тисячі квадратних кілометрів та примушуємо росіян переміщувати свої найбільш боєздатні підрозділи з інших напрямків", - зазначив Сирський.

Він поінформував, що під час роботи у штабах мав змогу детально проаналізувати оперативну обстановку на напрямку, розібратися в проблемних питаннях, зокрема - потребах підрозділів в особовому складі, техніці, боєприпасах.

Головнокомандувач вислухав пропозиції командирів на місцях і прийняв необхідні рішення для забезпечення військових необхідними матеріально-технічними засобами.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ здійснили контрнаступ і просунулися на 2,5 км на Курському напрямку. Він також говорив, що операція на Курщині стане важливою частиною переговорного процесу.

Події в Курській області РФ

6 серпня цього року Росія заявила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки. Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За даними Deep State, Росія ще в перший день операції втратила декілька населених пунктів. Цього місяця Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території.