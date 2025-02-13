Спростування (на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 02 квітня 2024 року у справі № 727/11539/22)

Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 02 квітня 2024 року у справі № 727/11539/22 визнано недостовірною інформацію, розміщену та поширену інтернет-виданням "Лівий берег" в публікації від 25 листопада 2022 року під назвою "Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита", а саме інформацію наступного змісту: «…під час обшуку співробітники СБУ заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УГІЦ МП Архімандрита Никиту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі».»