Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Спростування (на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 02 квітня 2024 року у справі № 727/11539/22)

Спростування (на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 02 квітня 2024 року у справі № 727/11539/22)
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій (праворуч) та митрополит Антоній ( Паканіч)
Фото: Макс Требухов

Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 02 квітня 2024 року у справі № 727/11539/22 визнано недостовірною інформацію, розміщену та поширену інтернет-виданням "Лівий берег" в публікації від 25 листопада 2022 року під назвою "Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита", а саме інформацію наступного змісту: «…під час обшуку співробітники СБУ заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УГІЦ МП Архімандрита Никиту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі».»

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies