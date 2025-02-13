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​Викладача університету Карпенка-Карого, якого звинувачують у неетичній поведінці, відсторонили від роботи

Висооцький не зможе виконувати свої обов’язки до закінчення службової перевірки.

​Викладача університету Карпенка-Карого, якого звинувачують у неетичній поведінці, відсторонили від роботи
Юрій Висоцький
Фото: скриншот відео

Актор, викладач університету Карпенка-Карого Юрій Висоцький, якого звинувачують у неетичній поведінці, наразі відсторонений від роботи.

Про це йдеться на сайті Київського національного університету театру, кіно і телебачення іменi І. К. Карпенка-Карого.

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За інформацією вишу, Висоцький відсторонений від виконання службових обов’язків до закінчення службової перевірки.

  • На Висоцького поскаржилися колишні студенти його майстерні Сергій Волосовець та Остап Вакулюк. Вони заявили про те, що постійно зазнавали психологічного тиску, викладач нібито «викликав страх» бути вигнаним з курсу чи отримати критику за виступ, а також демонстративно ігнорував роботу студентів. 
  • Крім того, колишні його підопічні поскаржилася на те, що актор часто обирав одну чи декількох студенток, які мали сидіти поруч з ним, поки одногрупники представляли уривки чи етюди. У момент оцінювання викладач міг «класти руки» дівчатам на коліна або «міцно обійняти».
  • Раніше відсторонили від роботи викладача університету Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.
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