​Викладача університету Карпенка-Карого, якого звинувачують у неетичній поведінці, відсторонили від роботи

Висооцький не зможе виконувати свої обов’язки до закінчення службової перевірки.

Актор, викладач університету Карпенка-Карого Юрій Висоцький, якого звинувачують у неетичній поведінці, наразі відсторонений від роботи.

Про це йдеться на сайті Київського національного університету театру, кіно і телебачення іменi І. К. Карпенка-Карого.

За інформацією вишу, Висоцький відсторонений від виконання службових обов’язків до закінчення службової перевірки.