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Генштаб ЗСУ: на фронті зафіксували 72 атаки росіян на українські позиції

На Покровському росіяни 23 рази атакували українські підрозділи у районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Запоріжжя, Андріївка та Дачне. 

Генштаб ЗСУ: на фронті зафіксували 72 атаки росіян на українські позиції
23 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ
Фото: Оксана Чорна

Станом на 16.00 13 лютого росіяни 72 рази атакували позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, зокрема постраждали населені пункти Новодмитрівка, Карповичі, Бачівськ, Старикове, Відродженівське, Попівка, Ромашкове, Сорокине, Кучерівка, Сергіївське та Залізний Міст.

Тричі ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове, українські підрозділи відбили всі атаки.

На Лиманському ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили три ворожі атаки, наразі продовжується ще одне боєзіткнення. 

На Краматорському окупанти намагалися йти вперед чотири рази в районі Часового Яру, одне боєзіткнення триває дотепер. Авіація противника завдала ударів КАБами по району Краматорська. 

На даний час на Торецькому напрямку відбулося 14 ворожих атак. Ворог атакує в районах Щербинівки та Торецька. Наші захисники дають гідну відсіч, наразі триває шість боєзіткнень. Від ударів російських бомб постраждали Костянтинівка та Іванопілля.

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку: з початку доби окупанти здійснили вже 23 атаки на позиції українських захисників в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Запоріжжя, Андріївка та Дачне. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 17 атак противника, шість боєзіткнень тривають дотепер. Авіація загарбників завдала ударів КАБами по Новопавлівці, Покровську, Удачному та Звіровому.

На Новопавлівському загарбники вісім разів йшли в наступ на позиції українських військ в районі Зеленівки та в напрямку Бурлацького, чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по Новополю та Гуляйполю. 

На Харківському, Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині наші захисники за сьогодні відбили 12 атак загарбників, чотири боєзіткнення триває, крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши десять керованих авіаційних бомб, та здійснив 234 обстріли.

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