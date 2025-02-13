В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
ГоловнаСуспільствоВійна

Отримав підозру російський генерал Дворніков, який наказав ударити “Іскандером” по Миколаївській облраді

Навесні 2022 року внаслідок удару по облраді загинули десятки людей.

Отримав підозру російський генерал Дворніков, який наказав ударити “Іскандером” по Миколаївській облраді
Дворніков
Фото: вікімедіа

Служба безпеки зібрала докази воєнних злочинів з боку російського генерала армії Олександра Дворнікова – колишнього командувача Південного військового округу збройних сил РФ, повідомляє пресслужба СБУ. 

29 березня 2022 року за його наказом окупанти завдали ракетного удару по адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради.

Для здійснення повітряної атаки ворог застосував крилату ракету класу «земля-земля».

Її запуск відбувся з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», який базувався на тимчасово окупованій території АР Крим.

Тоді унаслідок ворожого удару загинуло 36 людей. Ще 38 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, під час вибуху було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об’єкти та цивільні авто громадян.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дворнікову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies