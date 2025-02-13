У Харкові затримали жінку, яка продала двомісячну доньку за 20 тисяч доларів

У Харкові 22-річній жінці повідомлено про підозру у торгівлі людиною, передає Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 1 грудня 2024 року мешканка Харкова народила доньку. Вже в січні наступного року жінка вирішила продати дитину своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч. За двомісячну доньку підозрювана оголосила «прайс» у розмірі 20 000 доларів.

За словами фігурантки, їй терміново були потрібні гроші на власні потреби, тому вона і вирішила продати рідну дитину.

Правоохоронці затримали жінку під час передачі дитини та отримання обумовленої суми.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз дівчинкою опікуються лікарі.